台電嗆中火無煤案 「凡事只想到自己」

立法院日前做成「二○二八中火無煤」決議，引發台電反彈；台電昨發聲明再戰台中市政府，指台中市連續六年名列全國用電之冠，二○二八年用電上看四百億度，預估屆時電力缺口高達二百億度，台中火力電廠若提前無煤，電力缺口只能由外縣市電廠支援，指控中市府「要用電卻不發電」、「凡事只想到自己」、「以鄰為壑」。

雖然台電「火氣」不小，台中市環保局昨天表示，市府昨天核准中火燃氣一號機組試車，期望在安全無虞情況下完成機組試車作業。市府也強烈要求中火落實生煤減量政策，樂見在「以氣換煤」政策下，台電增設燃氣發電機組，盼能如期如質完工。

台電指出，中市府近日頻以全國新增機組大於台中電廠燃煤機組為由，認為中火十部燃煤機組可提早六年全數除役，二○二八年達到無煤供電，但發電機組除役、新增時程須考量全國電力建設進度及用電需求。

台電指中市已連續六年名列全國用電之冠，二○二八年用電上看四百億度，若無配套下逕自提前無煤，「要用電卻不發電」，預估二百億度電力缺口只能由苗栗、桃園及高雄等外縣市電廠支援，恐增加電網風險，不利區域用電平衡及全國電力穩定。

2028中火無煤決議案口水戰不停，台電卯起來指控台中市政府「要用電卻不發電」「凡事只想到自己」「以鄰為壑」。圖／聯合報系資料照片

台電表示，中火原訂無煤時程為二○四六年，已承諾依行政院指示逐年減煤，二○三四年以前達成無煤化，如今要提前達標，加上之前中市府卡關新燃氣機組十五個月，這段供電缺口由其他縣市扛下發電重責，形同「以鄰為壑」，「不能凡事只想到自己」。

依經濟部規畫，中火目前十部燃煤機組，二○二五年一期一號燃氣機組上線，二○二六年一期二號燃氣機組上線，一、二號燃煤機組拆除；二○二七年、二○二八年三、四號機燃煤機組分別轉為備用。二○三一年二期三號燃氣機組上線，拆除三、四號機燃煤機組；二○三二年二期四號燃氣機組上線，五、六號機燃煤機組轉緊急備用；二○三三年二期五號燃氣機組上線，七、八號機燃煤機組緊急備用；二○三四年二期六號燃氣機組上線，九、十號機燃煤機組轉緊急備用。