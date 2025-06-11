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製造業固定資產投資增八成

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（10）日發布今年第1季製造業國內固定資產增購（不含土地）6,099億元，年增82.3%，主因新興科技應用持續推展，帶動半導體廠及相關供應鏈積極擴增產能，加上企業順應環保減碳及產業智慧化趨勢，增加環保設備及製程優化相關投資所致。

經濟部昨日公布今年第1季製造業國內投資及營運概況。經濟部指出，受惠人工智慧應用、高效能運算與雲端資料服務需求持續暢旺，推升資訊電子產業營收表現，第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）8兆1,534億元，年增10.6%。

製造業國內固定資產增購年增逾八成，若按固定資產型態分，經濟部指出，第1季以機械及雜項設備增購占78.3%最多，年增96.5%；其次為房屋及營建工程占21.3%，年增46%。

各行業方面，電子零組件業第1季固定資產增購4,538億元，占製造業74.4%居各業之冠，年增143.3%，主因AI與高效能運算強勁需求，半導體業者持續推進先進製程及擴充高階封測產能，加以上年同期基數偏低所致。

今年第1季電腦電子產品及光學製品業固定資產增購149億元，年增34%，主因AI應用帶動雲端資料服務需求持續成長，激勵相關供應鏈業者擴建產能及增加研發設備支出。

第1季基本金屬業固定資產增購158億元，年增35.7%，主因部分鋼鐵大廠發展高值化鋼品，加以為順應節能減碳及智慧製造趨勢，持續投入環保改善設備及優化製程。

機械設備業則增購109億元，年減4.4%，主要是去年基期已墊高，惟半導體設備廠持續擴增產能投資，抵銷部分減幅。

第1季化學材料及肥料業固定資產增購234億元，年減9.7%；石油及煤製品業則增購118億元，年減1.1%；金屬製品業固定資產增購117億元，年減9.7%。三產業皆受比較基期偏高影響。

製造業 經濟部

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