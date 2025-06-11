5月機械設備出口連四紅

台灣機械公會昨（10）日發布台灣機械5月出口值27.79億美元、年增8.9%，連四個月成長，產業緩步回暖；但新台幣狂升影響企業獲利，5月出口以新台幣計價僅比去年成長4%，與美元計相差近5%，企業實質獲利明顯減少。

台灣機械公會理事長莊大立指出，美國與中國大陸仍為台灣機械出口的前兩大市場。累計前五月台灣對美國出口增加4.7%、出口金額為32.0億美元；對中國大陸機械出口小幅增長2.4%，出口金額為28.2億美元。

觀察4月初美國對外實施對等關稅政策，對全球經濟造成巨大衝擊，由於美國暫緩對等關稅實施90天，企業提早出貨因應，帶動一波拉貨潮，5月對美國出口明顯大幅成長，增長幅度達19%，相當罕見。

莊大立表示，5月機械出口較去年同期成長8.9%，且已連續四個月呈現成長，今年累計前五月出口值121.90億美元、年增5.7%，到目前為止，台灣整體機械產業呈現緩步回溫中。

談到匯率問題，莊大立說，近期新台幣匯率仍較亞洲其他國家強勢，分析從4月1日起到6月9日收盤止，新台幣升值幅度達9.8%，日圓卻僅升值3.4%，人民幣更僅升值1.1%。

莊大立表示，這對於以外銷為主的台灣機械產業來說，已造成多數企業經營面臨挑戰。事實上，5月機械出口以美元計價同比成長8.9%，但以新台幣計價同比則只成長4.0%，兩者相差已近5%，企業實質獲利明顯減少。

莊大立說，美國為台灣機械的最大出口市場，若實施對等關稅，可能影響台灣機械產品出口美國市場；但相較美國關稅衝擊，新台幣較鄰近競爭對手國大幅升值的影響層面更為廣大。