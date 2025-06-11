觀光署長 陳玉秀接任

繼高鐵（2633）、台鐵人事大搬風後，傳出交通部觀光署也將有人事變動。

據了解，行政院近期已核定觀光署長新人事案，署長周永暉將卸任，由前松山文創園區總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任，近期將對外公布人事案。

對於觀光署長換將消息，周永暉本人並未回應，也未表達未來動向。

據悉，行政院近期除已核定台鐵與高鐵董事長人事案外，觀光署也將有異動，原任觀光署長的周永暉傳出卸任，將由陳玉秀接手。不過相關人事案仍待交通部對外宣布。

陳玉秀是台北科技大學經營管理學系碩士，曾於台北市電腦商業同業公會任職超過12年，隨後歷任財團法人台北市文化基金會總監、月眉國際開發公司總經理特助、台灣商業聯合總會處長、松山文創園區總監。

陳玉秀今年4月才卸任松菸總監職務，後來擔任台鐵董事。

據了解，高層會選擇陳玉秀出任，就是因為看重她具有豐富業界經驗，且擅長組織管理、產業輔導、大型活動展演規劃及策辦等。

同時她熟悉科技化服務應用及創新服務，與觀光署積極推動展場經濟、觀光旅遊等政策不謀而合。

此外，雙鐵人事異動也令外界關注，高鐵董事長將由前文化部長、行政院政務委員史哲轉任，現任高鐵董事長鄭光遠則調任台鐵董事長，將於7月上任。

政院人士指出，台鐵與台灣高鐵兩個人事案皆已通過政院核定，預計也會在近期公布。