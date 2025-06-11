快訊

案情擴大！前立委陳歐珀再爆涉詐助理費上百萬 妻子150萬元交保

「綠色通道」有譜？美中貿易磋商落幕 傳用晶片換稀土

觀光署長 陳玉秀接任

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

繼高鐵（2633）、台鐵人事大搬風後，傳出交通部觀光署也將有人事變動。

據了解，行政院近期已核定觀光署長新人事案，署長周永暉將卸任，由前松山文創園區總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任，近期將對外公布人事案。

對於觀光署長換將消息，周永暉本人並未回應，也未表達未來動向。

據悉，行政院近期除已核定台鐵與高鐵董事長人事案外，觀光署也將有異動，原任觀光署長的周永暉傳出卸任，將由陳玉秀接手。不過相關人事案仍待交通部對外宣布。

陳玉秀是台北科技大學經營管理學系碩士，曾於台北市電腦商業同業公會任職超過12年，隨後歷任財團法人台北市文化基金會總監、月眉國際開發公司總經理特助、台灣商業聯合總會處長、松山文創園區總監。

陳玉秀今年4月才卸任松菸總監職務，後來擔任台鐵董事。

據了解，高層會選擇陳玉秀出任，就是因為看重她具有豐富業界經驗，且擅長組織管理、產業輔導、大型活動展演規劃及策辦等。

同時她熟悉科技化服務應用及創新服務，與觀光署積極推動展場經濟、觀光旅遊等政策不謀而合。

此外，雙鐵人事異動也令外界關注，高鐵董事長將由前文化部長、行政院政務委員史哲轉任，現任高鐵董事長鄭光遠則調任台鐵董事長，將於7月上任。

政院人士指出，台鐵與台灣高鐵兩個人事案皆已通過政院核定，預計也會在近期公布。

觀光 董事長 台鐵

延伸閱讀

觀光署人事也異動 前松山文創總監陳玉秀接任觀光署長

史哲被爆公務車私用 王鴻薇：以後要濫用高鐵嗎

史哲任高鐵董座被批酬庸 黃國昌：去測薯條脆不脆嗎

【即時短評】政委史哲比高鐵董事長史哲 更能協助高鐵

相關新聞

美商會：穩定供電 外資布局台灣關鍵

台灣美國商會昨日發表「二○二五年台灣白皮書」，明確表達美國對台所施加的新關稅，對台灣不公平，呼籲美國調整關稅政策，並鼓勵...

核能除役又降低燃煤 美國商會：台灣缺乏基載電力規畫

台灣今年正式進入非核家園時代，能否穩定供電一直是企業心中的疑慮。台灣美國商會在「二○二五台灣白皮書」中指出，台灣隨著核能...

美商會談關稅 為台抱不平…籲華府調整相關政策

台灣美國商會昨（10）日發表「2025年台灣白皮書」，明確表達美國對台所施加的新關稅，對台灣不公平，呼籲美國調整關稅政策...

大陸內捲壓力 台塑、台泥、台玻都在找出路...謝金河：像大象轉身需要時間

中國產業內捲壓力，讓台灣很多產業虧損累累，每一家公司都在努力找出路，像王文淵領軍的台塑集團正思考全面轉型，不過企業規模太大，像大象般轉身需要時間。

丁學文專欄／川習通話後 能夠澆熄全球公債恐慌烈火？

6月5日，美中兩大巨頭川普與習近平總算說上了話，市場情緒轉為樂觀，短天期殖利率雖然一度下滑，但美國公債的波動幅度不可能一下子船過水無痕。隨著全球政經情況的愈來愈撲朔迷離，公債殖利率瞬間成為全球交易員觀察的重點，聯合報數位版《丁學文專欄》為讀者解讀。

5月機械設備出口連四紅

台灣機械公會昨（10）日發布台灣機械5月出口值27.79億美元、年增8.9%，連四個月成長，產業緩步回暖；但新台幣狂升影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。