Lightsource bp全球首項漁電共生專案在台灣布袋 完成60億元融資

英國石油公司（BP）子公司Lightsource bp（台灣天和能源）插旗台灣，10日宣布，位在嘉義縣布袋鎮及義竹鄉的 115MW漁電共生專案動工，並已取獲得新台幣 60 億元的融資。此專案是 Lightsource bp 在台灣的首項太陽能專案的重要里程碑，更是其全球首個漁電共生專案投資。

Lightsource bp表示，該專案融資銀行包括永豐銀行（5849）、東方匯理銀行台北分行、中信銀、星展銀行（5875）、凱基銀行（2837）及三菱日聯銀行台北分行。該專案的工程、採購及施工（EPC）統包商為士電（1503）。

Lightsource bp10日在布袋舉行了該專案動土典禮，包括政府單位、銀行夥伴、施工團隊及社區當地主管機關，以及Lightsource bp亞太區營運長Adam Pegg及亞太區高層共同出席，展現Lightsource bp對台灣市場承諾，並強調建立與維持合作夥伴關係的重要性，以支持台灣的能源轉型及再生能源長遠發展的目標。

英國在台辦事處副代表嚴濤暮（Tom Burn）也出席支持，他表示，英國要成為潔淨能源的超級強國，深化台英在太陽能及其它再生能源領域的夥伴關係。今天的典禮標誌了台英綠能合作的新篇章。

Lightsource bp 亞太區營運長 Adam Pegg 表示，亞太地區的再生能源市場預計將呈現指數型增長，Lightsource bp要成為亞太區再生能源市場的領導者。布袋專案展現了 Lightsource bp 與時俱進的適應能力，把握新契機，並帶動亞太市場的長期增長。

Lightsource bp 台灣總經理傅檳表示，台灣正處於能源轉型的關鍵階段，Lightsource bp希望能將世界級的太陽能專業技術引進台灣，協助台灣實現 2050 淨零排放目標。在銀行夥伴的支持下，布袋專案展現Lightsource bp致力與台灣、地方社區建立長期合作夥伴關係的承諾。

「漁電共生（aquavoltaics）」是指將太陽能發電與水產養殖相結合的發電模式，即在魚池上方架設太陽能板，讓漁業養殖和低碳能源生成能夠並存。Lightsource bp表示，布袋鎮及義竹鄉作為以養殖漁業聞名的地區，透過太陽能技術與水產養殖結合，不僅能維持糧食安全，還能提升能源自主性，並有助於台灣能源產業減低碳排放。

布袋專案預計2026年併網，在完工後，該專案將成為台灣規模最大的漁電共生案場之一， 每年再生能源發電量可達 180,000MWh，足以為約 41,000 戶家庭供電，每年減少超過 115,000 噸二氧化碳排放量。

Lightsource bp 表示，該專案與台灣在地開發商綠岩能源合作開發及漁業管理。該專案的工程、採購及施工（EPC）統包商為士林電機，其為台灣領先的電機製造商且積極拓展至再生能源事業，提供全方位解決方案，包括大型太陽能專案設計與施工。

Lightsource bp 將依據當地社區所需，推動社會及環境發展，在太陽能發電場建設期間，將為當地創造多達750 個工作機會，並將優先僱用當地勞工。