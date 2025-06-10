調查：缺工和長照需求 第3季醫療生命科學業招募強勁

人力資源公司萬寶華調查顯示，今年第3季台灣就業展望19%，在亞太地區位居第5，其中醫療保健及生命科學業招募需求最為強勁，就業展望淨值高達41%，主因醫護人員短缺問題嚴重，以及長照政策帶動護理師、居家照護人員等職缺大幅成長。

萬寶華今天公布2025年第3季台灣就業展望，調查台灣628位雇主，以此了解企業今年7至9月間的聘僱狀況，結果顯示36%預計增加人力，16%減少人力，45%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值（NEO）為20%，排除季節因素後為19%。

觀察9大行業，以醫療保健及生命科學業的就業展望淨值41%最高，其次為能源及公用事業35%，資訊科技業29%、排名第3。

萬寶華台灣專業人才事業合夥人王大為表示，醫療保健和生命科學業的就業展望淨值為41%，與前一季相比上升了20%。王大為分析，醫療保健與生命科學產業長期面臨人力不足問題，尤其是醫護人員短缺問題持續嚴重；部分院所為了留住醫護人員，持續調整薪資結構，解決第一線護理人力缺工問題。

政府近期核定長照3.0政策，預計2026正式推動。王大為分析，將帶動護理師、居家照護人員等長期照護相關職缺需求大幅增加。此外，生技產業受惠於精準醫療與再生醫療的快速發展，對具備製程開發與AI導入等跨域專業能力的人才需求同步成長。

能源及公用事業方面，王大為表示，雖受國際局勢與外商策略轉向影響，就業展望短期下滑，但企業仍積極展開研發、工程及業務職類的招募。資訊科技業持續受到AI與半導體產業推動，釋出大量研發與製造職缺，帶動整體徵才熱度。

就區域比較而言，萬寶華調查結果顯示，第2季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，在7個國家及區域中，依序為印度就業展望42%居冠，其次為中國28%，新加坡24%排名第3，台灣為19%位居第5名，而香港就業展望僅8%最為謹慎，居於末位。