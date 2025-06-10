快訊

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

「共好約定未來同行」黃志芳攜手徐若瑄、藤岡靛現身TECH WORLD館

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「共好約定,未來同行」黃志芳攜手徐若瑄、藤岡靛現身TECH WORLD館與500位觀眾共寄未來邀請函。TECH WORLD館提供
「共好約定,未來同行」黃志芳攜手徐若瑄、藤岡靛現身TECH WORLD館與500位觀眾共寄未來邀請函。TECH WORLD館提供

2025年日本大阪關西世界博覽會TECH WORLD館10日舉辦特別活動，玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳親自到場，邀請兩位好友徐若瑄與藤岡靛參觀TECH WORLD館，並與現場500位觀眾共同參與「邀你同行」明信片互動活動，實踐TECH WORLD館「共好」的策展理念。

TECH WORLD館自開館以來廣受參觀者好評，日前迎來入館累計人次已突破26萬人。為呼應展館「共好」理念，特別舉辦「邀你同行」互動企劃，邀請現場觀眾親筆書寫明信片，寄給心中最想分享這趟科技旅程的對象，以實際行動延伸展館內外的情感連結。

現場500位觀眾將書寫完成的明信片投入抽獎箱後，由黃志芳與兩位好友分別抽出三位幸運民眾，獲得「世博園區門票2張與TECH WORLD館優先通行憑證2張」。現場黃志芳再加碼抽出一位幸運得主，送出「日本－台北來回雙人機票」，鼓勵更多人邀請親友一同親身體驗臺灣的魅力與溫度。

徐若瑄分享：「展館傳達的不只是科技，更是情感的連結。像是在生命劇場的互動裝置，真的讓我感受到科技與自然之間的融合。」藤岡靛則表示：「三個劇場各有特色，讓人感受到彼此連結、共同創造未來的可能性。對我來說，台灣是一個度過了特別時光的地方，今天來參觀TECH WORLD館，也讓我有一種過去、現在與未來相互連結的感覺。」

TECH WORLD館自開幕以來廣獲觀眾好評，許多參觀者在社群平台上留下深刻回饋：「這是一個充滿溫柔與科技魅力的臺灣館，大家一定要來看看！」、「展覽內容非常豐富，讓人想再訪一次」、「參觀完才真正理解『TECH WORLD』的意義，這真的是一個科技的世界」。有網友更表示：「第一次帶家人參觀萬博，就選擇了TECH WORLD館，內容既感動又友善，留下非常美好的回憶。」本次活動也同步透過Instagram直播進行，讓民眾透過社群也能共感這場來自TECH WORLD的溫暖邀請。

黃志芳會長(中)邀請兩位好友徐若瑄(左)、藤岡靛(右)來到TECH WORLD館。TECH WORLD館提供
黃志芳會長(中)邀請兩位好友徐若瑄(左)、藤岡靛(右)來到TECH WORLD館。TECH WORLD館提供
黃志芳會長(中)邀請兩位好友徐若瑄(左)、藤岡靛(右)來到TECH WORLD館。TECH WORLD館提供
黃志芳會長(中)邀請兩位好友徐若瑄(左)、藤岡靛(右)來到TECH WORLD館。TECH WORLD館提供

黃志芳 日本 劇場

延伸閱讀

2025醫療暨健康照護展登場 展現大健康產業實力

徐若瑄做1事抗癌成功 最新狀態曝光「夢回少女樣」

貿協：展會商機將創高

COMPUTEX開展「今年是AI轉骨第二章」！黃志芳拆3突破：AI全面普及要來了

相關新聞

中火無煤案台電開戰台中市府：凡事只想自己、以鄰為壑

立法院「2028中火無煤」決議戰火繼續燒，台電最新發文再戰台中市政府，指台中市已連續6年名列全國用電之冠，2028年用電...

美國商會2025台灣白皮書：半導體、AI關鍵產業面臨供電不足風險

台灣美國商會今日發表「2025 台灣白皮書」聚焦能源問題，白皮書中指出，台灣基載電力供應正因為台灣核能除役，以及因應減碳...

「共好約定未來同行」黃志芳攜手徐若瑄、藤岡靛現身TECH WORLD館

2025年日本大阪關西世界博覽會TECH WORLD館10日舉辦特別活動，玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳親自到場，邀...

2028台中用電估破400億度 台電：提前無煤200億度靠外縣市發電

台中市府近日屢以全國新增機組大於台中電廠燃煤機組為由，主張台中電廠10部機可提早6年全數除役，於2028年達無煤供電。台...

卓榮泰：AI新十大建設將帶動台灣下一波人工智慧發展

經濟部今日舉辦114年產業創新聯合頒獎典禮，包括國家產業創新獎及國家發明創作獎，總計92項成果，展現台灣半導體、AI、健...

火力發電破9成還能穩定供電？ 郭智輝比了一個讚

久未受訪的經濟部長郭智輝，今日出席114年經濟部產業創新聯合頒獎典禮，會前與行政院長卓榮一起步入會場，面對記者喊話提問：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。