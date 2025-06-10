「共好約定未來同行」黃志芳攜手徐若瑄、藤岡靛現身TECH WORLD館

2025年日本大阪關西世界博覽會TECH WORLD館10日舉辦特別活動，玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳親自到場，邀請兩位好友徐若瑄與藤岡靛參觀TECH WORLD館，並與現場500位觀眾共同參與「邀你同行」明信片互動活動，實踐TECH WORLD館「共好」的策展理念。

TECH WORLD館自開館以來廣受參觀者好評，日前迎來入館累計人次已突破26萬人。為呼應展館「共好」理念，特別舉辦「邀你同行」互動企劃，邀請現場觀眾親筆書寫明信片，寄給心中最想分享這趟科技旅程的對象，以實際行動延伸展館內外的情感連結。

現場500位觀眾將書寫完成的明信片投入抽獎箱後，由黃志芳與兩位好友分別抽出三位幸運民眾，獲得「世博園區門票2張與TECH WORLD館優先通行憑證2張」。現場黃志芳再加碼抽出一位幸運得主，送出「日本－台北來回雙人機票」，鼓勵更多人邀請親友一同親身體驗臺灣的魅力與溫度。

徐若瑄分享：「展館傳達的不只是科技，更是情感的連結。像是在生命劇場的互動裝置，真的讓我感受到科技與自然之間的融合。」藤岡靛則表示：「三個劇場各有特色，讓人感受到彼此連結、共同創造未來的可能性。對我來說，台灣是一個度過了特別時光的地方，今天來參觀TECH WORLD館，也讓我有一種過去、現在與未來相互連結的感覺。」