快訊

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

聽新聞
0:00 / 0:00

中火無煤案台電開戰台中市府：凡事只想自己、以鄰為壑

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
2028中火無煤決議案口水戰不停，台電卯起來指控台中市政府「要用電卻不發電」「凡事只想到自己」「以鄰為壑」。圖／聯合報系資料照片
2028中火無煤決議案口水戰不停，台電卯起來指控台中市政府「要用電卻不發電」「凡事只想到自己」「以鄰為壑」。圖／聯合報系資料照片

立法院「2028中火無煤」決議戰火繼續燒，台電最新發文再戰台中市政府，指台中市已連續6年名列全國用電之冠，2028年用電上看400億度，預估屆時電力缺口高達200億度，中火若提前無煤，則電力缺口只能由外縣市電廠支援，電網風險增加，不利區域用電平衡及全國電力穩定，指控台中市政府「要用電卻不發電」、「凡事只想到自己」、「以鄰為壑」。

台電指出，台中市府近日頻頻以全國新增機組大於台中電廠燃煤機組為由，認為台中電廠10部燃煤機組可提早6年全數除役，於2028年達無煤供電，但發電機組除役、新增時程需考量全國電力建設進度及用電需求。

台中市已連續6年名列全國用電之冠，2028年用電上看400億度，台電說，若無配套下逕自提前無煤，「要用電卻不發電」，預估200億度電力缺口只能由苗栗、桃園及高雄等外縣市電廠支援，恐增加電網風險，不利區域用電平衡及全國電力穩定。

台電表示，若依一般電廠商轉40年期限，台中電廠原訂無煤時程為2046年，但台電近年擴大減煤減排，2024年用煤量再創歷史新低，空汙排放8年大減近80％，且承諾依行政院指示，二期燃氣機組更新上線後，2032年每年再減300萬噸以上，2034年以前達成無煤化，等於是提前12年達到無煤目標。

台電並指控台中市政府卡關延宕台中電廠新燃氣機組15個月的時間，這段時間的缺口，是由其他縣市扛下發電重責，且台中電廠近年得以減煤600萬噸，也是因為苗栗通霄電廠更新燃氣機組、發電量增加的貢獻。

台電同時表示，高雄興達電廠先新增燃氣機組，接續替代燃煤機組，而大潭電廠新增燃氣機組，讓雲林民營麥寮電廠除役減煤，「增氣減煤」結合全國電網相連互助，才能穩定供電並兼顧全國空品改善，不能凡事只想到自己。

台電強調，台中電廠發電量自2019年起即無法滿足台中用電，2028年台中市用電上看400億度，且預估中部科學園區將使用電需求擴大，若無供電配套又逕自提前無煤，等同屆時全廠只剩兩部新燃氣機組，減少發電造成超過200億度電力缺口，都必需由苗栗、桃園、高雄等縣市的電廠支援，形同「以鄰為壑」，指摘台中市政府只想把禍患轉嫁給他人。

興達電廠 台電

延伸閱讀

金門浦邊忽停電...原來是變壓器故障肇禍 台電緊急搶修

人行道殺手...8千電桿占人行道 蔣萬安盤點要求移除計畫

台電認了高雄旗津大停電是設化老舊 更新工程月底完工

【重磅快評】旗津人求救雙賴 陳其邁為何被晾一旁？

相關新聞

中火無煤案台電開戰台中市府：凡事只想自己、以鄰為壑

立法院「2028中火無煤」決議戰火繼續燒，台電最新發文再戰台中市政府，指台中市已連續6年名列全國用電之冠，2028年用電...

美國商會2025台灣白皮書：半導體、AI關鍵產業面臨供電不足風險

台灣美國商會今日發表「2025 台灣白皮書」聚焦能源問題，白皮書中指出，台灣基載電力供應正因為台灣核能除役，以及因應減碳...

「共好約定未來同行」黃志芳攜手徐若瑄、藤岡靛現身TECH WORLD館

2025年日本大阪關西世界博覽會TECH WORLD館10日舉辦特別活動，玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳親自到場，邀...

2028台中用電估破400億度 台電：提前無煤200億度靠外縣市發電

台中市府近日屢以全國新增機組大於台中電廠燃煤機組為由，主張台中電廠10部機可提早6年全數除役，於2028年達無煤供電。台...

卓榮泰：AI新十大建設將帶動台灣下一波人工智慧發展

經濟部今日舉辦114年產業創新聯合頒獎典禮，包括國家產業創新獎及國家發明創作獎，總計92項成果，展現台灣半導體、AI、健...

火力發電破9成還能穩定供電？ 郭智輝比了一個讚

久未受訪的經濟部長郭智輝，今日出席114年經濟部產業創新聯合頒獎典禮，會前與行政院長卓榮一起步入會場，面對記者喊話提問：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。