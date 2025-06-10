中火無煤案台電開戰台中市府：凡事只想自己、以鄰為壑

立法院「2028中火無煤」決議戰火繼續燒，台電最新發文再戰台中市政府，指台中市已連續6年名列全國用電之冠，2028年用電上看400億度，預估屆時電力缺口高達200億度，中火若提前無煤，則電力缺口只能由外縣市電廠支援，電網風險增加，不利區域用電平衡及全國電力穩定，指控台中市政府「要用電卻不發電」、「凡事只想到自己」、「以鄰為壑」。

台電指出，台中市府近日頻頻以全國新增機組大於台中電廠燃煤機組為由，認為台中電廠10部燃煤機組可提早6年全數除役，於2028年達無煤供電，但發電機組除役、新增時程需考量全國電力建設進度及用電需求。

台中市已連續6年名列全國用電之冠，2028年用電上看400億度，台電說，若無配套下逕自提前無煤，「要用電卻不發電」，預估200億度電力缺口只能由苗栗、桃園及高雄等外縣市電廠支援，恐增加電網風險，不利區域用電平衡及全國電力穩定。

台電表示，若依一般電廠商轉40年期限，台中電廠原訂無煤時程為2046年，但台電近年擴大減煤減排，2024年用煤量再創歷史新低，空汙排放8年大減近80％，且承諾依行政院指示，二期燃氣機組更新上線後，2032年每年再減300萬噸以上，2034年以前達成無煤化，等於是提前12年達到無煤目標。

台電並指控台中市政府卡關延宕台中電廠新燃氣機組15個月的時間，這段時間的缺口，是由其他縣市扛下發電重責，且台中電廠近年得以減煤600萬噸，也是因為苗栗通霄電廠更新燃氣機組、發電量增加的貢獻。

台電同時表示，高雄興達電廠先新增燃氣機組，接續替代燃煤機組，而大潭電廠新增燃氣機組，讓雲林民營麥寮電廠除役減煤，「增氣減煤」結合全國電網相連互助，才能穩定供電並兼顧全國空品改善，不能凡事只想到自己。

台電強調，台中電廠發電量自2019年起即無法滿足台中用電，2028年台中市用電上看400億度，且預估中部科學園區將使用電需求擴大，若無供電配套又逕自提前無煤，等同屆時全廠只剩兩部新燃氣機組，減少發電造成超過200億度電力缺口，都必需由苗栗、桃園、高雄等縣市的電廠支援，形同「以鄰為壑」，指摘台中市政府只想把禍患轉嫁給他人。