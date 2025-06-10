快訊

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

加盟廣告營業額宣稱每月平均250萬元？公平會開罰廣告不實

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
連鎖加盟提供不少初創業者方便之門，但公平會要求加盟業者必須提供確實資訊，以免誤導創業者。示意圖。圖/本報系資料照片
連鎖加盟提供不少初創業者方便之門，但公平會要求加盟業者必須提供確實資訊，以免誤導創業者。示意圖。圖/本報系資料照片

公平會日前委員會議決議通過，田農企業股份有限公司於招募「牛老伯市集」加盟過程使用加盟介紹簡章，營業損益預估宣稱每月營業額平均250萬元（旗艦店）、150萬元（精裝店），實際情形均達不到，就足以影響交易決定之服務內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，處20萬元罰鍰；且未於締結加盟經營關係前，充分且完整提供「開始營運前購買商品費用」、「加盟營運期間購買商品費用」及「加盟契約存續期間，加盟業主得額外配給商品予加盟店銷售之限制事項」等3項加盟重要資訊給交易相對人審閱，處20萬元罰鍰。

公平會表示，田農公司招募加盟過程使用之加盟介紹簡章載有「每月營業額平均250萬元（旗艦店）、150萬元（精裝店）」之宣稱，惟經調查結果，依田農公司提出作為估算基礎之直營店、加盟店111年各月份營業收入資料計算，每月營業額平均數字未達前述宣稱。因事業於廣告中就「營業額」等獲利情形是有意加盟者判斷各競爭業者及各加盟品牌營運風險、投資報酬率、回收期間、加盟體系成長性之重要項目，對有意加盟者具有招徠效果，更是據以評估加盟與否的關鍵。但前述廣告宣稱與事實不符，已足以引起欲加盟者錯誤之認知及決定，屬虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條規定。

另外，田農公司為加盟資訊之提供者，卻於招募加盟過程中，未充分且完整揭露前述3項重要交易資訊，將使有意加盟者難據以充分評估開店前及營運期間需投入之資金及相關限制條件等，妨礙加盟者正確判斷及評估，而影響其權益，並減少其加入其他競爭同業的加盟機會，屬於足以影響交易秩序的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。

公平會呼籲，加盟業主應秉持「有憑有據」、「不誇大」、「說清楚」、「講明白」的基本原則，降低連鎖加盟廣告違法風險，並應充分與加盟店溝通及提供完整加盟費用與加盟條件等相關資訊創造雙贏，以期減少加盟交易糾紛。

廣告 公平會

延伸閱讀

鼓勵認養代替購買 苗縣動保所舉辦校園巡迴宣導

民進黨前黨工黃取榮淪共諜...獲利逾6百萬 國安法起訴求刑12年

共諜案 檢方痛斥黃取榮、何仁傑編造謊言誤導偵辦方向 求刑9年以上

證交所修訂規章 放送無面額或面額非10元公司利多

相關新聞

中火無煤案台電開戰台中市府：凡事只想自己、以鄰為壑

立法院「2028中火無煤」決議戰火繼續燒，台電最新發文再戰台中市政府，指台中市已連續6年名列全國用電之冠，2028年用電...

美國商會2025台灣白皮書：半導體、AI關鍵產業面臨供電不足風險

台灣美國商會今日發表「2025 台灣白皮書」聚焦能源問題，白皮書中指出，台灣基載電力供應正因為台灣核能除役，以及因應減碳...

「共好約定未來同行」黃志芳攜手徐若瑄、藤岡靛現身TECH WORLD館

2025年日本大阪關西世界博覽會TECH WORLD館10日舉辦特別活動，玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳親自到場，邀...

2028台中用電估破400億度 台電：提前無煤200億度靠外縣市發電

台中市府近日屢以全國新增機組大於台中電廠燃煤機組為由，主張台中電廠10部機可提早6年全數除役，於2028年達無煤供電。台...

卓榮泰：AI新十大建設將帶動台灣下一波人工智慧發展

經濟部今日舉辦114年產業創新聯合頒獎典禮，包括國家產業創新獎及國家發明創作獎，總計92項成果，展現台灣半導體、AI、健...

火力發電破9成還能穩定供電？ 郭智輝比了一個讚

久未受訪的經濟部長郭智輝，今日出席114年經濟部產業創新聯合頒獎典禮，會前與行政院長卓榮一起步入會場，面對記者喊話提問：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。