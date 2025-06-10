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卓榮泰：AI新十大建設將帶動台灣下一波人工智慧發展

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前排左七）今日在經濟部長郭智輝（前排左八）陪同下出席經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮，頒發經濟部國家產業創新獎，並與得獎者合影。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（前排左七）今日在經濟部長郭智輝（前排左八）陪同下出席經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮，頒發經濟部國家產業創新獎，並與得獎者合影。記者蘇健忠／攝影

經濟部今日舉辦114年產業創新聯合頒獎典禮，包括國家產業創新獎及國家發明創作獎，總計92項成果，展現台灣半導體、AI、健康與永續等產業實力。行政院長卓榮泰應邀出席並頒獎，致詞時表示，政府要落實「AI產業化、產業AI化」，並將AI導入公共領域在內的百工百業、各行各業。

卓榮泰表示，總統賴清德推動五大信賴產業，政府對其中的AI產業更是全力推動，行政院在新的年度希望能夠訂定AI的新十大建設，目前正由國發會、國科會負責研議AI新十大建設，包括數位建設及基礎設施。

卓榮泰說，期待新的十大建設可以帶動下一波整個台灣人工智慧的發展，跟其他的半導體、軍工、安控以及次世代通訊，融合起來的五大信賴產業可以同步起飛，帶領國家科技跟經濟領域的發展。

經濟部長郭智輝全程陪同卓榮泰出席頒獎典禮，郭智輝致詞時表示，本屆得獎者除了關鍵技術、自主研發能量，也呼應五大信賴產業的政策方向，例如網通影音晶片市占率全球第一的瑞昱半導體，將核心的技術延伸到車用晶片與智慧醫療的裝置。耐能智慧推動大型語言模型落地的應用為全球Edge AI提供高效能運算解決方案。工研院生醫所打造數位醫療虛實整合創新的跨域平台，為台灣數位轉型注入新動能。

面對全球永續發展的趨勢，郭智輝說，今年獲獎者也積極投入綠色轉型，並在循環經濟領域取得亮眼的成果，像是台積電的零廢製造中心年減碳逾4萬噸，台化公司的海洋廢棄物回收技術，都在為地球的永續發展出一份力量。

經濟部產業技術司表示，本屆組織類卓越大獎由瑞昱半導體、醫揚科技、工研院生醫所拔得頭籌，在政策創新與地方產業推動上具有突出表現的單位也獲得表揚，彰顯產政學研合力推動台灣新經濟動能。

瑞昱半導體 卓榮泰 AI

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