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半導體擴增產能帶動！第1季製造業固定資產增購6,099億元、成長82%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部10日指出，2025年第1季製造業國內固定資產增購（不含土地) 6,099億元，季減12.4%，年增82.3%，主因新興科技應用持續推展，帶動半導體廠及相關供應鏈積極擴增產能，加上企業順應環保減碳及產業智慧化趨勢，增加環保設備及製程優化相關投資所致。

經濟部並指出，受惠人工智慧應用、高效能運算與雲端資料服務需求持續暢旺，推升資訊電子產業營收表現，2025年第1季製造業營業收入(含海外生產之收入)8兆1,534億元，季減7.6%，年增10.6%。

製造業國內固定資產增購方面，經濟部統計指出，按固定資產產型態分，第1季以機械及雜項設備增購占78.3%最多，年增96.5%；其次為房屋及營建工程占21.3%，年增46%。

在各業方面，經濟部指出，電子零組件業第1季固定資產增購4,538億元，占製造業之74.4%居各業之冠，年增143.3%，主因為人工智慧與高效能運算之強勁需求，半導體業者持續推進先進製程及擴充高階封測產能，加以上年同期基數偏低所致。

今年第1季電腦電子產品及光學製品業固定資產增購149億元，年增34.0%，主因AI應用帶動雲端資料服務需求持續成長，激勵相關供應鏈業者擴建產能及增加研發設備支出。

第1季基本金屬業固定資產增購158億元，年增35.7%，主因部分鋼鐵大廠發展高值化鋼品，加以為順應節能減碳及智慧製造趨勢，持續投入環保改善設備及優化製程。

第1季化學材料及肥料業固定資產增購234億元，年減9.7%，主因部分矽晶圓及工業用化學材料廠產能擴建工程接近完工，加以部分業者上年同期建置高值化產品產線投資金額較多，比較基期偏高所致。石油及煤製品業則增購118億元，年減1.1%，主因部分業者上年同期設備建置及改善工程支出較多，比較基期偏高所致，惟國營事業重大建設投資持續推進，抵銷部分減幅。

今年第1季金屬製品業固定資產增購117億元，年減9.7%，主因部分業者新廠建置進入後期，資本支出相對減緩，加以部分廠商上年同期汰換設備金額較高，比較基期偏高所致。機械設備業則增購109億元，年減4.4%，主因部分業者上年同期因應產業智慧化及自動化需求而增建新廠，墊高比較基期，惟半導體設備廠持續擴增產能投資，抵銷部分減幅。

經濟部

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