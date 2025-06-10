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美國商會2025台灣白皮書：半導體、AI關鍵產業面臨供電不足風險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國商會上午公布2025台灣白皮書，美國商會理事長理事長Dan silver表示，台灣對美國經濟與戰略投資的貢獻日益增多。記者曾原信／攝影
美國商會上午公布2025台灣白皮書，美國商會理事長理事長Dan silver表示，台灣對美國經濟與戰略投資的貢獻日益增多。記者曾原信／攝影

台灣美國商會今日發表「2025 台灣白皮書」聚焦能源問題，白皮書中指出，台灣基載電力供應正因為台灣核能除役，以及因應減碳目標而逐步降低燃煤發電，而面臨結構性挑戰，目前缺乏新增基載電力的具體規劃，加上受干擾的全球燃料供應，影響燃氣發電，而台電與民間開發商多項專案已數度拖延，這些都使供電穩定面臨更多疑慮，而且也使半導體、人工智慧等關鍵產業面臨更多供電不足的風險。

對此，白皮書明確建議台灣，透過強化明確性、行政效率及電價機制，來支持台灣再生能源轉型，並且基於維持工業電價競爭力、來改善能源開發商營運環境，且致力於穩定的電力供應、市場改革、與透明的長遠規劃，來強化台灣能源安全與韌性。

台灣美國商會理事長Dan Silver也指出，能源已被美國商會成員位列為投資環境的首要議題，隨著AI發展、能源需求增加，會員近年來高度關注能源議題；其中對於核能，有媒體提問台灣核三廠於今年除役，AIT台北辦事處處長谷立言曾多次表示美國可幫助台灣發展核能、再生能源，以此詢問美國商會的看法，台灣美國商會執行長魏凱表示，美國商會擁有500名會員，且來自能源產業的不同領域，對採用哪種能源亦有不同看法，但都一致希望台灣能有更穩定、可預期的能源供應；包括能源能否充足供應、定價是否透明，以及價格變動通知的立即性這些重點，遠比能源出處來得重要。

Dan Silver指出，美國商會去年拜訪了222家會員，其中已有90%受訪者表示在2025年有維持或增加在台投資的計畫，顯示對台灣投資環境的強烈信心，例如其中就有一位會員最近宣布將斥資數十億美元在台灣建立新的資料中心。Dan Silver也表示，商會今年初進行的商業景氣調查結果顯示，商會會員認為未來1到3年，台灣政府最優先要解決的是能源議題，他特別指出，這是過去未曾有的情況，因此台灣應導入新興科技讓電力供應跟上腳步，並以開放態度看待各種能源。他認為台灣擁有半導體、AI、量子電腦等產業聚落，都需要穩定的供電，台灣應致力於穩定供電、確保電價透明且穩定，才有助於這些新興產業在台灣深耕。

對於商會呼籲美國政府持續對台灣國防提供跨黨派支持，確保已核准軍售案的即時交付，並促進台灣企業更深入參與美國國防供應鏈，Dan Silver則在受訪時進而指出，華府方面希望看到所謂「非紅色供應鏈」的擴大，並帶動民主陣營的夥伴深化各領域的合作，亦包括國防領域，他也看好以台灣全球領先的技術，將大有參與國防供應鏈的機會。

此外，對於台美雙邊課稅問題， Dan Silver指出，台美以往都透過對話、談判來解決問題，截至目前為止雙方仍持續對話，他也相信最終仍能取得更好的成果，來深化台灣和美國的關係，他也相信台美間每次的談判和接觸，都會增進彼此的互惠關係。Dan Silver也指出，雙重課稅一直被視為吸引投資的障礙，尤其美國政府此刻正在吸引更多國外企業到美國設廠，倘若能避免雙重課稅問題，應有利於擴大半導體業者赴美國投資。

魏凱也指出，隨著台灣對美投資增加，美台關係會更加密切，並看好未來有更多包括台積電供應鏈在內的對美投資。他也指出，在供應鏈中將有許多中小企業無法承受雙重徵稅的打擊，而商會現在積極推動的避免雙重課稅的協約簽訂，就是希望避免雙重課稅，不但能為中小企解決問題，也有助於更擴大台灣企業在美國的投資部位，亦有助於建構更完整的供應鏈。

有媒體問及美國內閣級官員陸續訪台，美國商會認為是否會因此使台海緊張情勢升溫？Dan Silver回應，美國官員訪台已很常見，他認為雙方高層互訪有助於推進台美關係，並希望這類雙方交流能更多。

美國商會 供電

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