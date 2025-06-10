火力發電破9成還能穩定供電？ 郭智輝比了一個讚

久未受訪的經濟部長郭智輝，今日出席114年經濟部產業創新聯合頒獎典禮，會前與行政院長卓榮一起步入會場，面對記者喊話提問：「火力發電破9成未來是否確保供電穩定？」時，以大拇指比了一個讚的手勢，以無聲但微笑的方式，回應外界質疑。

郭智輝前一次公開露面已是一個星期之前，6月3日出席「2025 Edison Awards獲獎記者會」，當天剛好是立法院2028年中火無煤提案的表決議程，郭智輝不僅繼續拒絕聯訪，還有主辦單位的工作人員負責阻擋媒體，差點與媒體爆發衝突。

郭智輝前一次受訪是5月7日出席「台日半導體科技促進會」成立大會，迄今已逾1個月未再接受媒體聯訪，而這段時間其實發生很多事，包括他10日到美國參加「投資美國高峰會」（SelectUSA Investment Summit），並出席環球晶圓新廠啟用典禮，以及5月17日核三廠2號機停機後，台電啟動興達備用發電機組、台中火力發電廠也火力全開，全力燒煤發電，郭智輝都不願回應經濟部的重要議題。

「2025 Edison Awards獲獎記者會」後時隔一周，郭智輝終於安排了公開行程，10日陪同卓榮泰出席經濟部產業創新聯合頒獎典禮，致詞全部照稿念，並再度拒絕媒體聯訪，不過，在媒體喊話詢問「火力發電破9成，未來是否確保供電穩定？」時，終於以大拇指手勢表達他對供電穩定的信心。