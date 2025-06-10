快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

火力發電破9成還能穩定供電？ 郭智輝比了一個讚

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝（右）已逾一個月未接受媒體聯訪，今日面對媒體喊話詢問火力發電破9成，未來是否能穩定供電時，郭智輝比了一個讚的手勢回應。記者陳儷方／攝影
經濟部長郭智輝（右）已逾一個月未接受媒體聯訪，今日面對媒體喊話詢問火力發電破9成，未來是否能穩定供電時，郭智輝比了一個讚的手勢回應。記者陳儷方／攝影

久未受訪的經濟部長郭智輝，今日出席114年經濟部產業創新聯合頒獎典禮，會前與行政院長卓榮一起步入會場，面對記者喊話提問：「火力發電破9成未來是否確保供電穩定？」時，以大拇指比了一個讚的手勢，以無聲但微笑的方式，回應外界質疑。

郭智輝前一次公開露面已是一個星期之前，6月3日出席「2025 Edison Awards獲獎記者會」，當天剛好是立法院2028年中火無煤提案的表決議程，郭智輝不僅繼續拒絕聯訪，還有主辦單位的工作人員負責阻擋媒體，差點與媒體爆發衝突。

郭智輝前一次受訪是5月7日出席「台日半導體科技促進會」成立大會，迄今已逾1個月未再接受媒體聯訪，而這段時間其實發生很多事，包括他10日到美國參加「投資美國高峰會」（SelectUSA Investment Summit），並出席環球晶圓新廠啟用典禮，以及5月17日核三廠2號機停機後，台電啟動興達備用發電機組、台中火力發電廠也火力全開，全力燒煤發電，郭智輝都不願回應經濟部的重要議題。

「2025 Edison Awards獲獎記者會」後時隔一周，郭智輝終於安排了公開行程，10日陪同卓榮泰出席經濟部產業創新聯合頒獎典禮，致詞全部照稿念，並再度拒絕媒體聯訪，不過，在媒體喊話詢問「火力發電破9成，未來是否確保供電穩定？」時，終於以大拇指手勢表達他對供電穩定的信心。

美國 經濟部 供電

延伸閱讀

風電3-3期選商規則拚6月公布 確定不納入強制國產化

談判結果「大家可以放心」？郭智輝喊與美談得很好 網嘲：安心睡2.0

郭智輝：清楚美國要什麼 有把握拿到較好關稅條件

關鍵的轉捩點！台半導體聚焦「三大方向」 郭智輝曝：供應鏈具戰略價值

相關新聞

火力發電破9成還能穩定供電？ 郭智輝比了一個讚

久未受訪的經濟部長郭智輝，今日出席114年經濟部產業創新聯合頒獎典禮，會前與行政院長卓榮一起步入會場，面對記者喊話提問：...

勞動部報你知！離開職場勞工5種情形可續勞保

勞動部10日表示，為了讓勞工朋友更加瞭解自身的權益，勞動部彙整幾種常見的續保態樣，被保險人參加勞工保險後若面臨5種情形，...

美國商會2025台灣白皮書：半導體、AI關鍵產業面臨供電不足風險

台灣美國商會今日發表「2025 台灣白皮書」聚焦能源問題，白皮書中指出，台灣基載電力供應正因為台灣核能除役，以及因應減碳...

機械出口值連4月成長 公會：匯損影響獲利盼匯率穩定

台灣機械工業同業公會今天公布5月機械出口值27.79億美元，年成長8.9%，連續4個月呈現成長，不過公會指出，4月起到6...

節能家電退稅延長至2029年 立委張智倫喊話精進流程

「節能家電退稅」將於2025年6月14日屆期，立法院趕在10日三讀通過《貨物稅條例》第11條之1修正草案，將節能家電退稅...

觀塘接收站測試進度超前 天然氣輸出能力達每小時900噸

中油觀塘液化天然氣接收站測試運轉進度超前，日前已完成每小時900噸的天然氣輸出能力測試。中油表示，比原規劃期程提前一周完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。