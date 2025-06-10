萬寶華第3季台灣就業展望 36%企業將增加人力

萬寶華10日發布2025年第3季台灣就業展望，結果顯示36%預計增加人力，16%減少人力，45%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+20%，排除季節因素後則為+19%。九大行業相較，以醫療保健及生命科學業+41%最高，能源及公用事業+35%居次，資訊科技業+29%第三。

萬寶華台灣專業人才事業合夥人王大為表示，醫療保健與生命科學產業長期面臨人力短缺問題，特別是第一線醫護人員。為因應人力缺口，部分醫療機構持續調整薪資結構，並配合2026年的長照3.0政策，積極布局長照人才。另外，生技產業受惠於精準醫療與再生醫療的快速發展，對具備製程開發與AI導入等跨域專業能力的人才需求同步成長。

能源及公用事業方面，雖受國際局勢與外商策略轉向影響，就業展望短期下滑，但企業仍積極展開研發、工程及業務職類的招募。資訊科技業則持續受到AI與半導體產業推動，釋出大量研發與製造職缺，帶動整體徵才熱度。

至於通信服務業，雖持續投入5G與AI通訊基礎建設，但受限於營收壓力與國際貿易政策干擾，目前處於技術轉型與供應鏈調整期，企業招募態度相對保守，市場招募計畫亦顯疲乏。

萬寶華還提到，本次調查結果顯示，在42個國家/全數國家/區域的雇主，其中20個國家/區域預計增加人力，6個國家/區域維持不變，15個國家區域預計減少人力。

就區域比較而言，第3季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家/區域中，依序為印度+42%第一，中國大陸+28%第二，新加坡+24%第三，台灣就業展望則為+19%排名第五，而香港就業展望最為謹慎+8%居於末位。