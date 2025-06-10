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機械出口值連4月成長 公會：匯損影響獲利盼匯率穩定

中央社／ 台北10日電
台灣機械工業同業公會今天公布5月機械出口值27.79億美元。示意圖。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影
台灣機械工業同業公會今天公布5月機械出口值27.79億美元。示意圖。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影

台灣機械工業同業公會今天公布5月機械出口值27.79億美元，年成長8.9%，連續4個月呈現成長，不過公會指出，4月起到6月9日止，新台幣匯率升值9.8%，匯損影響獲利，可能失去接單機會，再度呼籲政府適時穩定匯率。

台灣5月機械出口值27.79億美元，較2024年5月出口25.52億美元，成長8.9%，若以新台幣計算約860.12億元，年成長4%；累計今年前5月機械出口值121.9億美元，年成長5.7%，若以新台幣計價約3952.25億元，年成長7.9%。

機械公會指出，5月機械出口年成長8.9%，連續4個月正成長，今年前5月較去年同期成長5.7%，整體機械產業緩步回溫。

不過公會分析，全球政經情勢仍未明，新台幣匯率升值幅度加大，將影響企業獲利，5月機械出口以新台幣計價僅年成長4%，與美元計價兩者相差近5%，企業實質獲利減少。

觀察出口主要市場，機械公會指出，今年前5月機械出口國前3大包括美國（占比26.2%）、中國大陸（占比23.1%）、日本（占比7.9%）。

觀察出口市場，公會指出，美國與中國大陸仍是台灣機械出口的前兩大市場，累計今年前5月台灣對中國大陸機械出口小幅成長2.4%，對美國出口則增加14.7%。

公會表示，4月初美國對外實施對等關稅政策，衝擊全球經濟，之後美國暫緩實施高額對等關稅90天，企業提早出貨，5月對美國出口明顯大幅成長；美國是台灣機械最大出口市場，若實施對等關稅，將影響台灣機械產品出口。

觀察新台幣匯率影響，機械公會分析，4月起到6月9日止，新台幣升值幅度9.8%，日圓同期僅升值3.4%，人民幣僅升值1.1%，對於外銷為主的台灣機械產業，企業經營面臨挑戰。

機械公會指出，相較美國關稅衝擊，新台幣升值影響層面更大，台灣機械產業外銷所得美元，最終仍需轉換新台幣支付企業營運所需，面對新台幣升值較其他國家強勢，匯兌損失影響獲利，並可能造成外銷價格較競爭對手國高而失去接單機會，再度呼籲政府適時穩定匯率。

美國 新台幣

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