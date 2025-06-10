快訊

國慶煙火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…恐面臨一大挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

MLB／白襪官網終現「台灣日」資訊 進場贈品T恤設計曝光

勞動部報你知！離開職場勞工5種情形可續勞保

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部說明，離開職場勞工5種情形可續勞保。勞動部／提供
勞動部說明，離開職場勞工5種情形可續勞保。勞動部／提供

勞動部10日表示，為了讓勞工朋友更加瞭解自身的權益，勞動部彙整幾種常見的續保態樣，被保險人參加勞工保險後若面臨5種情形，必須暫時離開職場，得向勞工保險局申請繼續加勞保，包括服兵役、育嬰或傷病留職停薪等。

勞工保險為在職保險，實際從事勞動的勞工應依勞工保險條例規定，由投保單位辦理參加勞工保險。考量勞工職業生涯中，可能因不同原因未繼續工作或離開職場，勞工保險條例定有繼續參加勞工保險提供保險保障之規定。

為了讓勞工朋友更加瞭解自身的權益，勞動部彙整幾種常見的續保態樣，被保險人參加勞工保險後有下列情形，得向勞工保險局申請繼續加勞保：

第一，應徵召服兵役。

第二，依性別平等工作法規定，辦理育嬰留職停薪。

第三，因傷病請假致留職停薪，普通傷病未超過1年，職業災害未超過2年者。

第四，勞保年資合計滿15年且經裁減資遣者，得自願繼續參加勞工保險，至符合請領老年給付之日止。

第五，於職業災害醫療期間終止勞動契約並退保者，得自願繼續參加勞工保險，至符合請領老年給付之日止。

勞動部表示，被保險人於繼續加保期間，除了可以持續累計勞工保險年資，及上述第四種和第五種情形不得請領勞工保險傷病給付外，如發生生育、失能或死亡等保險事故，得依規定請領勞保相關保險給付。

勞動部說明，職災勞工醫療期間退保勞工職業災害保險並續保勞保者，於續保期間，仍得請領同一職業傷病及其引起疾病之職業災害醫療、傷病、失能或死亡給付。此外，為確保被保險人的保險給付權益，續保期間的投保薪資以離開職場時的投保薪資為準，投保單位不得申報調整投保薪資。

勞動部補充，如欲進一步瞭解申請手續或應備書件等資訊，可於勞工保險局網站查詢。

投保薪資 勞動部 保險

延伸閱讀

朴子就業中心畢業季5場徵才 職缺近半不限學經歷

百人以下企業聘外部委員調查職場性騷 勞動部補助1.5萬

勞動部推性騷調查補助 醫師工會籲持續強化規範

勞動部推性騷調查補助 醫師工會盼從醫院評鑑加強制力

相關新聞

勞動部報你知！離開職場勞工5種情形可續勞保

勞動部10日表示，為了讓勞工朋友更加瞭解自身的權益，勞動部彙整幾種常見的續保態樣，被保險人參加勞工保險後若面臨5種情形，...

節能家電退稅延長至2029年 立委張智倫喊話精進流程

「節能家電退稅」將於2025年6月14日屆期，立法院趕在10日三讀通過《貨物稅條例》第11條之1修正草案，將節能家電退稅...

觀塘接收站測試進度超前 天然氣輸出能力達每小時900噸

中油觀塘液化天然氣接收站測試運轉進度超前，日前已完成每小時900噸的天然氣輸出能力測試。中油表示，比原規劃期程提前一周完...

馬偕紀念醫院加入義電智慧能源虛擬電廠

馬偕醫院加入義電智慧能源（Enel X Taiwan）虛擬電廠，向永續發展目標跨出關鍵步伐。馬偕醫院將藉此合作，貢獻其彈...

萬寶華Q3全球就業展望調查 醫療產業招募人力最旺 資訊科技排第三

萬寶華（ManpowerGroup）全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook ...

打造機器人、自駕車的靈魂之窗 台灣光學廠搶攻新戰場

人形機器人邁出步伐、自駕車行駛街頭、無人機高空巡航，再走進新一代智慧工廠，機器手臂在生產線上精準運作，無人搬運車穿梭其間，一部人形機器人站立一隅，鏡頭閃爍著藍光。這不是科幻場景，這些穿越煙塵、辨識世界的感知視窗，正是台灣光學產業的新戰場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。