勞動部報你知！離開職場勞工5種情形可續勞保

勞動部10日表示，為了讓勞工朋友更加瞭解自身的權益，勞動部彙整幾種常見的續保態樣，被保險人參加勞工保險後若面臨5種情形，必須暫時離開職場，得向勞工保險局申請繼續加勞保，包括服兵役、育嬰或傷病留職停薪等。

勞工保險為在職保險，實際從事勞動的勞工應依勞工保險條例規定，由投保單位辦理參加勞工保險。考量勞工職業生涯中，可能因不同原因未繼續工作或離開職場，勞工保險條例定有繼續參加勞工保險提供保險保障之規定。

為了讓勞工朋友更加瞭解自身的權益，勞動部彙整幾種常見的續保態樣，被保險人參加勞工保險後有下列情形，得向勞工保險局申請繼續加勞保：

第一，應徵召服兵役。

第二，依性別平等工作法規定，辦理育嬰留職停薪。

第三，因傷病請假致留職停薪，普通傷病未超過1年，職業災害未超過2年者。

第四，勞保年資合計滿15年且經裁減資遣者，得自願繼續參加勞工保險，至符合請領老年給付之日止。

第五，於職業災害醫療期間終止勞動契約並退保者，得自願繼續參加勞工保險，至符合請領老年給付之日止。

勞動部表示，被保險人於繼續加保期間，除了可以持續累計勞工保險年資，及上述第四種和第五種情形不得請領勞工保險傷病給付外，如發生生育、失能或死亡等保險事故，得依規定請領勞保相關保險給付。

勞動部說明，職災勞工醫療期間退保勞工職業災害保險並續保勞保者，於續保期間，仍得請領同一職業傷病及其引起疾病之職業災害醫療、傷病、失能或死亡給付。此外，為確保被保險人的保險給付權益，續保期間的投保薪資以離開職場時的投保薪資為準，投保單位不得申報調整投保薪資。

勞動部補充，如欲進一步瞭解申請手續或應備書件等資訊，可於勞工保險局網站查詢。