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綠岩能源嘉義案場獲施工許可 估2年貢獻營收20億元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

再生能源系統整合商綠岩能源（7833）宣布攜手英國石油旗下子公司Lightsource bp（台灣天和能源）共同開發嘉義布袋漁電共生案，裝置容量達120MW（千瓩），目前已順利取得施工許可，預計於2026年中完工，估今、明兩年可貢獻約新台幣20億元工程營收。

除參與工程之外，綠岩能源亦將入股本案15%，未來可依比例認列穩定長期發電收益，強化本公司長期現金流動能。

綠岩董事長葉孟恒表示，此案已簽署漁業管理合約，年期長達20年，為公司帶來穩定且長期的收入來源。目前亦正積極洽談後續運維（O&M）服務，未來將持續評估納入更多資產管理項目，強化綠岩於再生能源全產業鏈的競爭優勢。

本案完工後，預計每年可產出約預計每年可產出約180,000 MWh再生能源，等同供應約4.1萬戶家庭全年用電，每年亦可減少約11.5萬噸二氧化碳排放，兼顧能源轉型與環境永續。

在漁電共生的推動上，綠岩能源不僅著重電力設施的建置，更重視漁業經營效能與地方共融。綠岩集團旗下「綠昇能源」組建專業養殖團隊，未來將導入生態養殖模式，更攜手嘉義大學展開產學合作，涵蓋智慧養殖大數據應用、管理APP開發、水產養殖顧問服務與營運後環境監測等面向，並規劃提供學生參訪、研習交流、實習與就業等機會，打造產學共創生態圈。

綠昇能源亦積極導入AI智慧化養殖管理系統，養殖戶可透過手機、平板或電腦等裝置，即時掌握養殖場環境資訊與異常警示，達成遠端監控、自動化處理，降低人力成本與養殖風險，提升經營效益。

董事長 生態 再生能源

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