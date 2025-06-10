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貨物稅修法三讀 節能家電退稅得延長至2029年

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

為有效創造節電效益、抑低二氧化碳排放，並節省民眾電費負擔，行政院及朝野立委提案「貨物稅條例」修法，10日於立院院會協商，三讀通過院版。條文指出，電冰箱、冷暖氣機、除濕機等節能家電的貨物稅減徵年限，延長實施期限至2029年12月31日止。

有關貨物稅修法，朝野立委及行政院皆提案，有數個不同版本，10日上午經過協商後達成共識：條文第11條之1，照行政院提案通過；第11條、第12條之5、第12條之6、第37條，均維持現行條文。因協商已有共識，不另行表決，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過。

根據三讀通過條文說明，自2025年6月15日起至2029年12月31日止，購買經經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，該等貨物應徵之貨物稅每台減徵稅額以新台幣2,000元為限，並按電冰箱冷暖氣機除濕機減徵貨物稅稅額表規定減徵之。

三讀條文規定，前項減徵貨物稅稅額應由買受人申請退還。前二項電冰箱冷暖氣機除濕機減徵貨物稅稅額表、減徵貨物稅案件之申請期限、程序、應檢附證明文件、已退稅額之追繳及其他相關事項之辦法，由財政部會同經濟部定之。

行政院提案說明，貨物稅條例於1946年8月16日制定公布，其間歷經多次修正，最近一次修正公布日期為2024年12月18日。為達節能減碳綠色消費政策目標，現行第11條之1規定，自2023年6月15日起至2025年6月14日止，購買經經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機（以下合稱節能電器），每台最高退還減徵貨物稅新台幣2,000元。

提案說明指出，為達2050淨零排放路徑及策略目標，並鼓勵民眾購買節能電器、提升高效率電器市場滲透率，及促進家電產業升級之必要，又為適時滾動檢討實施成效，因此提案修法，延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限至2029年12月31日止。

貨物稅 減徵 冰箱

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