觀塘接收站測試進度超前 天然氣輸出能力達每小時900噸

中油觀塘液化天然氣接收站測試運轉進度超前，日前已完成每小時900噸的天然氣輸出能力測試。中油表示，比原規劃期程提前一周完成測試，後續將進行各項設備的系統整合優化及整體製程可靠性測試，滿足台電大潭電廠7～9號機組及北部地區其他用戶用氣需求。

中油指出，觀塘接收站今年4月1日迎來第一艘LNG貨船靠卸並展開測試運轉，提前於4月22日達成輸出天然氣目標，並於5月6日穩定提供每小時200噸輸氣量予台電大潭電廠。隨著試俥進度持續推進，已於6月6日提前一周完成每小時900噸天然氣輸出測試，觀塘接收站產能已達原設計輸出能力目標。

完成天然氣輸出能力測試後，中油後續將進行各項設備的系統整合優化及整體製程可靠性測試，滿足台電大潭電廠7～9號機組及北部地區其他用戶用氣需求，並提升中油整體供氣韌性。

台灣目前運轉中的天然氣接收站有2座，分別位於台中及高雄，中油表示，未來觀塘正式運轉後，國內即有北（觀塘）、中（台中）、南（永安）三座接收站分區供氣，也可相互備援，滿足國內用氣需求的成長。

中油強調致力配合國內能源轉型政策，在政府2050淨零政策及「展綠、增氣、減煤」的目標下，肩負擴大並穩定供應國內天然氣的責任。