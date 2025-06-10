馬偕紀念醫院加入義電智慧能源虛擬電廠

馬偕醫院加入義電智慧能源（Enel X Taiwan）虛擬電廠，向永續發展目標跨出關鍵步伐。馬偕醫院將藉此合作，貢獻其彈性用電至台電電力交易平台，支持電網穩定及能源轉型。

根據「2024年非生產性質行業能源查核年報」指出，2023年台灣非生產性質行業中，醫院能源消耗占比最高，達15.97%。由於醫院高度重視用電安全，並具備縝密的電力規劃以確保醫療服務穩定不中斷。因此，如何在確保安全的同時兼顧永續，成為各大醫療院所不可忽視的重要課題。

義電智慧能源台灣董事長陳威廷表示，「透過虛擬電廠參與電力交易平台的需量反應輔助服務對醫院來說，是極為合適的能源管理選擇。彈性的參與時間，特別適合24小時營運機構。當回應電網調度事件時，實際降低的用電量可認列於可衡量的節能績效。此外，藉由參與電力市場獲得的收益，可以協助抵銷持續上漲的電費支出，更能重新投入至其他永續行動。」

未來，當電網面臨壓力時，馬偕醫院將可在十分鐘內暫時降低非必要設備的用電。義電智慧能源的虛擬電廠將集結馬偕醫院彈性用電以及其他旗下工商業需量反應資源，以單一、聚合的資源提供電網，協助提升電網韌性，並支持穩定、可靠的供電。

馬偕醫院總院長張文瀚表示，「馬偕醫院向來重視社會責任與永續發展的實踐，我們的目標不僅致力於提供高品質的醫療照護，更積極支持淨零轉型，期許成為其他醫學中心的標竿。隨著夏季用電高峰的到來，醫院必須思考更有效的節電與推動再生能源的發展，才能展現節能措施的決心。」

陳威廷指出，「很榮幸馬偕醫院加入我們的行列。透過專業的虛擬電廠，即便是對用電可靠度要求極高的醫院，也能在不影響營運的前提下，安全參與電力市場。我們鼓勵所有用電大戶解鎖既有資產的價值，把握電力市場商機，貢獻於更具韌性且永續的能源未來。」

義電智慧能源目前是電力交易平台中最大的需量反應電力聚合商，總聚合量超過200MW（百萬瓦），相當於8萬戶家庭的用電負載。展望未來，義電智慧能源預計持續擴大容量，並因應市場趨勢，協助用戶利用錶後儲能系統參與電力市場。