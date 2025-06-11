川普對等關稅 美商會：對台不公平 盼華府調整政策

美國總統川普對等關稅政策增添經貿不確定性，台灣美國商會表示，對等關稅對台灣不公平，也提高美國企業和消費者的成本，除呼籲美方調整關稅政策外，也希望台美持續對話溝通。同時，避免雙重課稅法案攸關企業赴美投資成本，美國商會呼籲華府儘速完成立法程序。

美國總統川普於4月2日宣布對等關稅，台灣稅率高達32%，隨後川普於4月9日宣布90天暫緩期，在此期間僅實施10%對等關稅。各國把握時間與美談判，希望在7月上旬暫緩期屆滿後，能夠適用較低且具有競爭力的稅率。

台灣美國商會今天舉辦「2025台灣白皮書」記者會，台灣美國商會理事長Dan Silver表示，台灣和美國長期以來在協商、討論和透明制度下互利共惠，共同解決問題，希望透過持續對話和溝通，為台美雙方創造好結果，深化台美互補的經貿關係。

針對美國對等關稅政策，白皮書指出，對台灣這個可信賴的民主夥伴不公平，也提高美國企業和消費者的成本，傳遞台美關係相互矛盾訊號，呼籲美方調整關稅政策，才能提升產業競爭力，並鞏固與經濟夥伴關係。

此外，在推動避免雙重課稅方面，Dan Silver表示，避免雙重課稅法案已獲民主、共和兩黨支持，呼籲華府儘速完成立法程序。白皮書顯示，對台積電供應鏈中逾千家中小企業而言，雙重課稅是投資美國的重大障礙，若無此協定，會持續影響台灣企業在美投資，尤其希望擴大在美布局的半導體供應鏈廠商。

台灣美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，根據調查，3/4美國商會會員認為台美雙方應建立全面且互惠的貿易協定，以消除貿易壁壘。隨著全球貿易碎片化，台灣是美國關鍵的商業夥伴，也是全球供應鏈重要一環，呼籲華府持續支持台灣防衛能力，同時強化與日本、菲律賓等印太區域夥伴關係。

魏凱6月底將率團訪問美國華盛頓，他表示，美國兩黨持續展現對台灣的支持，台灣也是美國非常重視的盟友，隨著台積電等台廠加碼投資美國，除帶動供應鏈赴美投資，台美經貿關係也將更加緊密。

美國商會表示，台灣為美國經濟的重要投資來源國，截至2023年，累積對美投資總額已達215億美元，2024年更進一步投入139.7億美元，占台灣對外投資總額30.8%。截至2025年初，台灣持有美國國債約2950億美元，位居全球前10，對美國金融穩定貢獻良多。

隨著台積電加碼投資美國，美國商會表示，台積電單一企業便承諾對美投資總額高達1650億美元，興建先進半導體廠，為美國航太、國防、汽車與科技產業提供關鍵支援。台積電美國廠預計可直接創造6000個高科技職缺，並帶動相關產業鏈數萬個就業機會。