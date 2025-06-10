軍人加薪三讀 志願役加給3萬元、義務役領最低工資

為爭取幫國軍加薪，國民黨立院黨團及藍委分別提案「軍人待遇條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」修法，於10日立法院會三讀通過黨團版本。根據三讀條文規範，志願役勤務加給從1萬元拉高至3萬元，義務役從2萬1,350元提高到最低基本工資的2萬8,590元。

原訂上周立法院會處理國民黨團所提國軍加薪修法提案，因未獲民眾黨團支持，雙方協商未果，延至今天院會才進行三讀程序。軍人待遇條例第5條、第6條及國軍退除役官兵輔導條例增訂第27條之2條文修法，都為贊成者居多，立法院長韓國瑜敲槌宣布，表決3項條文皆三讀通過。

根據三讀條文規定，軍人待遇條例第5條條文修正草案，加給分下列7種：

一、職務加給：對上將、主官（管）人員或職責繁重者加給之。

二、專業加給：對中將以下專業人員加給之。

三、地域加給：對服役偏遠、特殊地區或國外者加給之，不得以役別和階級為分級標準。

四、勤務加給：對從事危險性或技術性工作者或依其勤務特性加給之。

五、志願役加給：對志願投入軍旅者每月新台幣3萬元加給之。

六、戰鬥部隊加給：對戰鬥部隊或戰鬥支援部隊加給之。

七、超時加給：對例假有應休而未休者加給之。

前項第五款，自2026年1月1日施行；其餘各款加給之給與，由行政院定之。第一項所列之加給發放數額，於中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達3%時，應予適度調整。

三讀條文指出，軍人待遇條例第6條條文修正草案：義務役現役軍人薪額月支數額，由國防部擬訂，報請行政院核定。前項薪額月支數額不得低於最低工資法所定之最低工資。

三讀條文規範，國軍退除役官兵輔導條例增訂第27條之2條文草案：退除役官兵符合支領退休俸、贍養金及生活補助費之人員，其子女教育補助費，由輔導會會同教育部定之。

有關志願役勤務加給從1萬元拉高至3萬元，國民黨團提案說明，原於勤務加給下之國軍志願役勤務加給，其制定主要是為了鼓勵有志青年踴躍從軍，並考量軍人服勤之辛勞而設立。隨著少子化趨勢加劇及社會企業徵才環境變化，國軍面臨人力短缺的挑戰，經查僅有此加給具備無差別之特性，因此提案新增志願役加給。

至於義務役從2萬1,350元，提高到最低基本工資的2萬8,590元，黨團提案表示，義務役軍人雖非勞工身分，但須負擔長時間全天候的各種戰訓本務及救災勤務，可被視為高密集、高工時的勞動付出。因此義務役現役軍人薪額月支數額，應參考於今年實施的《最低工資法》第1條及第5條，不得低於最低工資法之規定。

針對軍人加薪修法，行政院長卓榮泰稍早受訪時表示，《預算法》第91條明文寫到，立法院用法律案大幅增加中央政府歲出的時候，一定要跟行政院來徵詢；這次軍人加薪條例被通過，顯然完全違背《預算法》的規定，也違背了憲法的精神，行政院絕對依照憲政的精神提出救濟。