快訊

國慶煙火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…恐面臨一大挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

MLB／白襪官網終現「台灣日」資訊 進場贈品T恤設計曝光

工研院攜手三菱電機 碳捕捉跨國實證啟動

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院開發「固態胺吸附劑碳捕捉模組」正式於三菱電機先端技術總合研究所完成裝機，具備低溫脫附、節能、省空間等特性，適用於中小型碳排源。圖左起為三菱電機所長西澤昭則、副所長橋本博幸，工研院副院長胡竹生、工研院綠能所副所長萬皓鵬。工研院/提供
工研院開發「固態胺吸附劑碳捕捉模組」正式於三菱電機先端技術總合研究所完成裝機，具備低溫脫附、節能、省空間等特性，適用於中小型碳排源。圖左起為三菱電機所長西澤昭則、副所長橋本博幸，工研院副院長胡竹生、工研院綠能所副所長萬皓鵬。工研院/提供

在全球致力達成2050淨零排放的趨勢下，碳捕捉已成為實現產業減碳關鍵技術之一，工研院9日與日本三菱電機於日本兵庫縣先端技術綜合研究所舉行「固態胺吸附劑碳捕捉模組」裝機儀式，隨即啟動從廢氣中回收二氧化碳的實證，象徵臺日攜手佈局亞洲碳中和技術市場。

儀式由三菱電機先端技術綜合研究所所長西澤昭則與工研院副院長胡竹生共同主持。西澤所長表示，推動永續發展是企業經營的核心，三菱電機致力於研發建構綠色社會的創新科技，涵蓋碳循環、材料與產品循環利用、次世代功率半導體、能源管理等領域，此次的合作是碳循環技術的關鍵一環。

胡竹生副院長表示，面對全球淨零排放與氣候變遷挑戰，科技創新是解決永續難題的關鍵。工研院積極投入新科技研發，包括碳捕捉、利用與封存（CCUS）領域，期待透過產業合作推動技術落地與價值創造，這不僅是臺灣碳捕捉技術首次跨海驗證，更具臺日攜手推動減碳技術之指標意義。

三菱電機西澤所長表示，三菱電機高度重視低濃度二氧化碳捕捉的潛力，此次導入工研院開發的碳捕捉模組，結合三菱電機於空調系統與產業系統等領域中累積多年的控制技術與能源管理技術，加速打造回收至再利用的一貫型碳捕捉系統。未來也將納入三菱電機的「Energy & Facility（E&F）」解決方案，致力於減少工廠等場所的碳排放，共同實現碳中和。

赴日交機的技術團隊工研院綠能所與環境研究所萬皓鵬副所長表示，工研院開發的固態胺吸附技術具備低溫脫附、節能等優勢，像「會呼吸的海綿」一樣，能從稀薄的氣體中把二氧化碳抓下來，然後用80℃左右的低溫就能釋放出來回收使用。此外，固態胺技術亦具備設備體積小、設備壽命長、熱穩定性佳等特點，不像傳統液體吸收法那麼耗能，特別適合應用在像天然氣鍋爐、燃料電池、半導體等小型但分散的排碳來源。更具高度擴展性，有助於建立亞洲地區的碳管理鏈。

這項技術具備高度產業應用潛力，特別適合導入於目前中小型排碳源的製造場域。例如，化學工廠與食品製造業普遍使用天然氣鍋爐作為熱源，其廢氣中含有濃度不高但穩定的二氧化碳，適合透過本系統回收再利用。半導體廠則需處理製程中產生的揮發性有機化合物（VOC），這類氣體在高溫分解過程中也會產生二氧化碳，導入碳捕捉模組可同時提升污染控制與碳管理效益。整體而言，本技術不僅可協助企業落實減碳，更有助於因應未來碳費制度與供應鏈減碳要求，打造具經濟效益的淨零轉型方案。

這項合作，在工研院的碳捕捉創新技術，結合三菱電機機電控制等強項下，不僅展現臺日科技互補的優勢，也有助強化亞洲地區碳捕捉產業鏈建立。面對國際碳排規範日益嚴格，雙方期待透過合作開發商業化碳捕捉系統，開拓捕碳新市場，協助企業強化減碳能力，共同邁向淨零未來。

工研院與日本三菱電機啟動固態胺吸附碳捕捉模組跨國實證，展現臺灣淨零技術首度赴日部署的重要里程碑。圖左起為三菱電機先端技術總合研究所所長西澤昭則、副所長橋本博幸，工研院副院長胡竹生、工研院綠能所副所長萬皓鵬。工研院/提供
工研院與日本三菱電機啟動固態胺吸附碳捕捉模組跨國實證，展現臺灣淨零技術首度赴日部署的重要里程碑。圖左起為三菱電機先端技術總合研究所所長西澤昭則、副所長橋本博幸，工研院副院長胡竹生、工研院綠能所副所長萬皓鵬。工研院/提供

減碳 工研院 三菱

延伸閱讀

打造機器人製造聚落 黃偉哲：台南準備好了將釋104公頃土地

工研院赴日秀無人機創新

工研院奪愛迪生七獎 全球第二

創新平台／H型鋼雷射銲接 寫技術新頁

相關新聞

勞動部報你知！離開職場勞工5種情形可續勞保

勞動部10日表示，為了讓勞工朋友更加瞭解自身的權益，勞動部彙整幾種常見的續保態樣，被保險人參加勞工保險後若面臨5種情形，...

節能家電退稅延長至2029年 立委張智倫喊話精進流程

「節能家電退稅」將於2025年6月14日屆期，立法院趕在10日三讀通過《貨物稅條例》第11條之1修正草案，將節能家電退稅...

觀塘接收站測試進度超前 天然氣輸出能力達每小時900噸

中油觀塘液化天然氣接收站測試運轉進度超前，日前已完成每小時900噸的天然氣輸出能力測試。中油表示，比原規劃期程提前一周完...

馬偕紀念醫院加入義電智慧能源虛擬電廠

馬偕醫院加入義電智慧能源（Enel X Taiwan）虛擬電廠，向永續發展目標跨出關鍵步伐。馬偕醫院將藉此合作，貢獻其彈...

萬寶華Q3全球就業展望調查 醫療產業招募人力最旺 資訊科技排第三

萬寶華（ManpowerGroup）全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook ...

打造機器人、自駕車的靈魂之窗 台灣光學廠搶攻新戰場

人形機器人邁出步伐、自駕車行駛街頭、無人機高空巡航，再走進新一代智慧工廠，機器手臂在生產線上精準運作，無人搬運車穿梭其間，一部人形機器人站立一隅，鏡頭閃爍著藍光。這不是科幻場景，這些穿越煙塵、辨識世界的感知視窗，正是台灣光學產業的新戰場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。