G2C 聯盟攜手供應鏈啟動「1+N 碳管理示範團隊」永續典範
志聖（2467）10日宣布參與經濟部產業發展署推動「製造部門淨零轉型推動計畫1+N碳管理示範團隊，並攜手聯盟夥伴均豪（5443）與均華（6640）與等多家關鍵供應鏈企業，整合上下游資源導入深度節能與碳管理技術，積極響應2050淨零排放國家目標，成為製造業落實能源轉型樹立實證範例。
「供應鏈協作」推動產業節能治理
志聖工業以領頭廠商角色整合聯盟成員與供應鏈夥伴，包括均豪精密、均華精密、協廷精密、芊泓、宏明發、豐功電機、模冠科技及帷勝工業等，涵蓋半導體設備、精密零組件、電子製造等產業鏈價值節點，共同導入ISO 14064-1組織碳盤查、ISO 14067產品碳足跡盤查與查證、GHG Protocol以及SBTi科學減碳目標，建立完整的碳與能雙軸管理機制。此次計畫由全星國際顧問公司輔導並後續規劃導入綠能解方，支援志聖工業與均豪、均華及供應鏈成員強化再生能源使用，對標台積電供應鏈2030年減碳與RE100綠電使用目標，加速整體供應網朝向永續轉型。
對標客戶減碳標準 以聯盟形式成為半導體設備供應鏈節能模範
志聖工業作為半導體龍頭廠優良供應商之一，深刻理解國際領導品牌對節能減碳的高標準要求。面對半導體龍頭廠設定的2030年減碳協議與RE100綠電導入承諾，志聖不僅積極配合政府政策做廠區能源管理，更主動對標半導體龍頭廠供應鏈管理標準，在節能策略、碳數據透明化與供應鏈合作機制上全面升級。未來也將依循半導體龍頭廠供應鏈ESG評鑑機制，建立符合其要求的能源績效監控、再生能源採購與製程優化方案，強化自身於全球永續供應網中的競爭力。
深度節能政策接軌 布局智能能源治理未來
呼應政府強化產業節能治理之方向，志聖工業在本次計畫中特別強化能源資料監控與管理數位化，未來將導入雲端能源監控平台，實現設備、製程與場域的即時用電可視化。透過跨部門數據整合與能源熱點鑑別，進一步優化空壓、空調、照明、馬達等高耗能系統之運轉效率，亦將結合深度節能與綠電採購策略，全面推動智慧化節能治理。
未來，志聖工業預計以此次示範計畫為基礎，擴大實施能源基線建置、能源績效指標管理（EnPI），並導入ISO 50001能源管理系統，以達成能源密集度降低與電力使用優化目標，同時培養能源管理專業團隊，建構製造業節能轉型的中長期戰略平台。
預期效益與節能創新成果
本計畫預估全年節電可達210萬度電，等同減少約1,002公噸CO₂e碳排放，帶動超過2,100萬元民間節能投資動能，同步新增18個綠領節能與碳管理就業機會。
此外，志聖工業與聯盟夥伴均豪、均華等供應鏈成員將完成ISO 14064-1與14067之第三方查證，強化國際永續合規能力，以因應歐盟CBAM、美國《綠色晶片法案》等碳規範趨勢，提升全球市場准入與競爭力。
產業協作擴散 深化永續治理根基
本計畫不僅著重技術導入與績效產出，更強調永續知識落地與供應鏈共享。透過辦理深度節能與碳管理講習、規劃SBTi減碳路徑與供應鏈平衡計分卡制度，逐步建立跨企業永續治理文化與共享平台，擴散節能治理至整體產業鏈。
志聖工業總經理梁又文表示：「深度節能是企業邁向淨零的核心策略，志聖將持續透過數位化、制度化與人才化的方式推動節能減碳行動，成為政府淨零轉型政策與客戶節能標準接軌的堅實合作夥伴。」
關於「1+N碳管理示範團隊」
台灣綜合研究院執行經濟部產業發展署「製造部門淨零轉型推動計畫」委辦計畫，本年度由志聖工業擔任領頭廠商籌組「1+N碳管理示範團隊」，攜手均豪與均華為全台首度以聯盟形式由半導體設備商主導供應鏈減碳行動的企業，率先實踐「碳手印（Carbon Handprint）」理念，從源頭技術創新與系統整合出發，擴大設備商正向影響力，協助供應鏈夥伴同步優化能源效率與碳排績效，開創半導體設備產業永續升級的新典範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言