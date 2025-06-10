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富達：關稅風險已緩和 但仍持續關注三大議題

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，關稅風險已緩和，尤其是中美之間的貿易協議發展已減少極端尾部風險。儘管不確定性仍然存在，而且焦點從中國大陸轉向歐洲，但風險已經從可能的急劇修正，轉移到對消費者信心和商業情緒的較慢影響。

即使如此，富達指出，美國聯準會（Fed）仍然保持觀望，以衡量更多停滯性通膨政策的影響，並意識到關稅政策已造成美國經濟開始放緩。而且，美國例外論仍受市場質疑。美國的關稅政策繼續引發不確定性，可能導致美國資產面臨外流資金潮。

展望未來，富達持續關注三大市場焦點。首先是美國政策發展，也就是美國與其他國家的關稅談判結果，以及共和黨正在修改的稅收法案。其次是美國實體經濟數據，以尋找經濟是否有顯著放緩的跡象。第三是地緣政治和財政政策。隨著地緣政治不確定性增加，富達持續關注財政政策，特別是歐洲的國防支出。

關稅 美國聯準會

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