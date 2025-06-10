影／台化股東會 洪福源：在公司55年從來不賣股票

台化今天舉行股東大會，董事長洪福源表示，石化產業目前正面臨重大困境，大陸過剩的產能，透過他們自制或外力的強制，將在未來兩、三年會逐步消化掉，屆時「戲台下站久的人會贏」。台化司目前要做的事是先瘦身，將產銷量降低，但是公司並不會輕易放棄石化產業。

洪福源首先為2024年台化業績表現不理想，股價下挫，對所有的股東表示十二萬分的歉意，他同時也感謝一年以來新增的2萬2,000名新股東，為台化公司帶來支持與信心，中國大陸投資過剩，供過於求的困境尚未消化，全球各地的地緣衝突還是接連不斷，今年又加上美國川普政府挑起的關稅戰， 全球供應鏈破碎、重組在即，恭逢此一變局是不幸？還是有幸？台化無法逃避，必須堅持永續經營的態度，進行經營模式調整、轉型因應。