影／台化股東會 洪福源：在公司55年從來不賣股票
台化今天舉行股東大會，董事長洪福源表示，石化產業目前正面臨重大困境，大陸過剩的產能，透過他們自制或外力的強制，將在未來兩、三年會逐步消化掉，屆時「戲台下站久的人會贏」。台化司目前要做的事是先瘦身，將產銷量降低，但是公司並不會輕易放棄石化產業。
洪福源首先為2024年台化業績表現不理想，股價下挫，對所有的股東表示十二萬分的歉意，他同時也感謝一年以來新增的2萬2,000名新股東，為台化公司帶來支持與信心，中國大陸投資過剩，供過於求的困境尚未消化，全球各地的地緣衝突還是接連不斷，今年又加上美國川普政府挑起的關稅戰， 全球供應鏈破碎、重組在即，恭逢此一變局是不幸？還是有幸？台化無法逃避，必須堅持永續經營的態度，進行經營模式調整、轉型因應。
股東會上股東提問公司是否考慮買回庫藏股或是減資來提升稅後盈餘，洪福源回應，有想過，但庫藏股對股價撼動有限，現在也還不到減資的時候，另外他也強調「戲台下站久的人會贏」，不會輕易放棄石化產業，自己在公司服務55年，從來沒有賣股票，只有買股票，因為股東沒聽清楚，洪福源還特別再說了一次。
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