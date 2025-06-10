影／美國商會公布2025白皮書 籲打造韌性台灣
台灣美國商會今天上午發表「2025台灣白皮書」，呼籲打造韌性台灣，商會表示，2024年白皮書中所列97項議題中，有9項已解決，但政府應與產業界建立更頻繁的對話機制，消除投資障礙。
針對能源議題，商會執行長魏凱表示以商會立場，不便評論台灣核能政策，但商會認為台灣未來產業發展，勢必需要穩定、可靠的能源供應，也是吸引外資在台投資的前提。
白皮書也明確指出，美國針對台灣所施加的新關稅與擬議關稅措施，不但對台灣這個可信賴的民主夥伴不公平，也提高了美國企業與消費者的成本，並傳遞出與強化台美關係相矛盾的訊號。
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