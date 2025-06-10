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陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

影／美國商會公布2025白皮書 籲打造韌性台灣

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
美國商會上午公布2025台灣白皮書，美國商會理事長理事長Dan silver（右）、美國商會執行長魏凱（左）一起出席發布記者會。記者曾原信／攝影
美國商會上午公布2025台灣白皮書，美國商會理事長理事長Dan silver（右）、美國商會執行長魏凱（左）一起出席發布記者會。記者曾原信／攝影

台灣美國商會今天上午發表「2025台灣白皮書」，呼籲打造韌性台灣，商會表示，2024年白皮書中所列97項議題中，有9項已解決，但政府應與產業界建立更頻繁的對話機制，消除投資障礙。

針對能源議題，商會執行長魏凱表示以商會立場，不便評論台灣核能政策，但商會認為台灣未來產業發展，勢必需要穩定、可靠的能源供應，也是吸引外資在台投資的前提。

白皮書也明確指出，美國針對台灣所施加的新關稅與擬議關稅措施，不但對台灣這個可信賴的民主夥伴不公平，也提高了美國企業與消費者的成本，並傳遞出與強化台美關係相矛盾的訊號。

美國商會上午公布2025台灣白皮書，美國商會執行長魏凱表示，台灣需要穩定可靠乾淨的能源供應，以吸引外資。記者曾原信／攝影
美國商會上午公布2025台灣白皮書，美國商會執行長魏凱表示，台灣需要穩定可靠乾淨的能源供應，以吸引外資。記者曾原信／攝影
美國商會上午公布2025台灣白皮書，呼籲台灣政府深化與產業界合作，強化韌性。記者曾原信／攝影
美國商會上午公布2025台灣白皮書，呼籲台灣政府深化與產業界合作，強化韌性。記者曾原信／攝影
美國商會上午公布2025台灣白皮書，美國商會理事長理事長Dan silver表示，台灣對美國經濟與戰略投資的貢獻日益增多。記者曾原信／攝影
美國商會上午公布2025台灣白皮書，美國商會理事長理事長Dan silver表示，台灣對美國經濟與戰略投資的貢獻日益增多。記者曾原信／攝影

美國 對台 台美關係

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