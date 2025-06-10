美國商會2025台灣白皮書 籲穩定的能源是吸引外資關鍵

台灣美國商會10日發表《2025年台灣白皮書》，台灣美國商會提醒，能源、醫療與數位基礎建設等領域投資仍面臨挑戰，特別是穩定、可靠且乾淨的能源供應，是吸引外資擴大在台布局的關鍵前提。

台灣美國商會重申建議，政府應簡化核准程序、提升法規透明度，並保障外商公平進入市場的權利。目前跨部會協調機制仍屬不足，尤以大型再生能源與電網建設計畫為甚。

台灣美國商會還提到，觀察台灣推動2050淨零碳排發現再生能源推動仍受電網壅塞與併網容量不確定性所掣肘，使得多項開發案遲未落實。還有多數業者反映，併網排序機制缺乏明確性與可預測性，已成當前重大障礙之一。美國商會也指出，另一方面，原被視為提升電網韌性的關鍵方案-儲能系統（BESS）市場，則面臨價格波動與投資訊號不明的挑戰。

台灣美國商會建議經濟部建立更為透明、可預測的市場參與價格，包含：訂定具體時程目標、設立基準價格機制、改革競標設計等，以穩定投資環境。

此外，針對美國總統川普的關稅措施，台灣美國商會也明確表態，美國針對台灣所施加的新關稅與擬議關稅措施，不但對台灣這個可信賴的民主夥伴不公平，也提高了美國企業與消費者的成本，並傳遞出與強化台美關係相矛盾的訊號。台灣美國商會呼籲美國調整關稅政策，與其提升產業競爭力和鞏固經濟夥伴關係的戰略目標一致。

台灣美國商會還提到，在地緣政治風險升高與全球經濟版圖重組下，台灣有機會強化在全球供應鏈中的關鍵角色，並在戰略性產業中發揮領導地位。

台灣美國商會也強調，美台避免雙重課稅協定有望突破多年僵局，呼籲盡快解決這項長期障礙。缺乏協定持續影響台灣企業在美國投資，尤其在半導體供應鏈中希望擴大在美布局的廠商。

同時，台灣美國商會亦呼籲美國支持台灣參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和國際刑警組織（Interpol），商會並指出，台灣被排除在外，不僅妨礙全球合作，也對2,300萬台灣人民的健康與安全帶來不必要風險。