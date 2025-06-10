卓揆籲立院不要違背預算法及憲法 若強行通過將提救濟

國軍加薪案要力拚三讀，對此，行政院長卓榮泰10日再度重申，希望立法院不要再度違背預算法及憲法精神，根據規定立院要大幅增加中央政府歲出是需要與行政院溝通，且國軍福利先前行政院早已有所考量，若立院一意孤行，行政院一定會依照憲政精神提出救濟。

卓榮泰今日出席「第12波安居緝毒專案發布記者會」時接受採訪時提到，他要提醒的是，現在立法院正在審查一個加薪的條例（《軍人待遇條例》修正草案），再次地，如果通過的話，是違背了《預算法》的規定，這也是去年到現在我們一直強調，《預算法》91條明文寫到，立法院用法律案大幅增加中央政府歲出的時候，一定要跟行政院來徵詢。

卓榮泰說，如果今天這個加薪條例又被通過，顯然又完全違背《預算法》的規定，也違背了憲法的精神。同時，對國軍的福利，行政院在日前已經基於國家財政的考量，做了酌升，不能再用這種方式違背《預算法》跟《憲法》的規定。

此外，卓榮泰也說，最近他只要一談到中央政府總預算，立法院某些委員都會氣急敗壞，尤其是當時主導通刪939億，其中要行政院自行刪除636億的幾位主導的委員，更是惱羞成怒，我覺得這個都無濟於事。我們現在是要解決中央政府預算被大幅刪減之後，酌減地方補助，這是一個必然的結果跟現象。而地方政府也不必過度地焦慮，因為手上所有的資料看起來，除了南投縣之外，今年地方政府都比去年的預算要高，也可以說地方政府都是史上最高的預算，就算中央政府酌減一些補助之後，他們還是最高，如果按照先前立法院刪減預算的邏輯來看，預算是史上最高的話就應該都會把事情做好。

不過，卓榮泰也強調，同時也請地方政府安心，中央依法該補助的，我們一塊錢不會少，但是中央政府被刪減了那麼多的預算2,076億，其中的636億，我們無法從其他地方來自行刪除，所以酌減地方補助，這是一個必然的現象，我們會一起度過這樣的難關。

最後，卓榮泰卓榮泰也再度呼籲立法院不要再重蹈覆轍，違反憲法及預算法，否則行政院一定會依照憲政精神提出救濟。