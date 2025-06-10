萬寶華Q3全球就業展望調查 醫療產業招募人力最旺 資訊科技排第三

萬寶華（ManpowerGroup）全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook Survey，簡稱 MEOS）今天發布2025第3季台灣就業展望調查，結果顯示36%預計增加人力，16%減少人力，就業展望淨值為19%。九大行業以醫療與生命科學業招募需求最旺，近日業績爆發的資訊科技業只排名第三，通信服務業因面臨轉型期，用人趨向保守。

ManpowerGroup 全球就業展望調查台灣628位雇主，以了解企業於2025年7至9月間的聘僱狀況，結果顯示36%預計增加人力，16%減少人力，45%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值增加近20%，排除季節因素後則增加19%。九大行業相較，以醫療保健及生命科學業上升41%最高，能源及公用事業增加35%居次，資訊科技業增加29%第三。

醫療保健和生命科學業的就業展望淨值為41%，與上季相比上升20%。萬寶華台灣專業人才事業合夥人王大為分析，該產業長期處於人力不足，尤其是醫護人員短缺問題持續嚴重；部分院所為留住醫護人員，持續調整薪資結構，解決第一線護理人力缺工問題。近期，政府已核定長照3.0政策，預計2026正式推動，將帶動長期照護相關職缺需求大幅增加，如：護理師、居家照護人員等。此外，生技產業也因精準醫療與再生醫療高速發展，故用人需求也呈現成長趨勢，將專注招募製程開發、AI導入等跨域專業人才。

能源及公用事業就業展望淨值增加35%，較上季下滑19%，王大為指出，值此畢業季，隨著數位轉型與淨零排放目標推動，國內企業加緊布局新能源業務，積極擴編海內外人力，針對研發、管理、工程、廠務與業務等職類，大舉展開校園招募。不過，國際市場動盪也為就業情勢帶來挑戰。近期本土風電供應鏈即因外商策略轉向，出現產能縮減與大規模裁員，凸顯供應鏈過度集中與人才配置失衡的風險。

資訊科技業的就業展望淨值增加29%，較上季下滑9%。王大為表示，儘管整體數據呈現下降，資訊科技領域的招聘活動仍相當熱絡。隨著AI技術驅動全球半導體需求持續增長，產線不斷擴建，相關企業預計大舉徵才。隨著畢業季來臨，超過50家優質科技公司釋出逾千個職缺，多家電子製造與科技企業也積極招募研發、測試與製造等領域人才。同時，知名國際科技企業也宣布在台擴大招募，開出近百個職缺，涵蓋軟硬體工程、管理職等多元職位。整體而言，雖然就業展望淨值略有下滑，但資訊科技業實際的招聘計畫仍然有強勁需求。

通信及傳播媒體服務業的就業展望淨值減12%，雖然與上一季相比下降6%，近年來，該產業業者持續投入龐大資本於5G獨立組網（5G SA）、基礎建設與頻譜資源的布建，短期雖未能有效回收投資成本，導致營收持續承壓，整體通信服務業仍處於技術轉型與供應鏈調整的陣痛期。故市場招募計畫相對疲乏，企業在人力部署上多以觀望與調整策略為主。

調查結果顯示，在42個國家/全數國家/區域的雇主，其中20個國家/區域預計增加人力，6個國家/區域維持不變，15個國家區域預計減少人力。就區域比較而言，第2季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家/區域中，依序為印度（+42%）第一，中國（+28%）第二，新加坡（+24%）第三，台灣就業展望則（+19%）排名第五，而香港就業展望最為謹慎（+8%），居於末位。