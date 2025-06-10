聽新聞
0:00 / 0:00

拉貨效應…5月出口創高 年增38%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日公布5月出口517.4億美元、創史上單月新高，年增38.6％、遠優於預期，為連19紅。 聯合報系資料照
財政部9日公布5月出口517.4億美元、創史上單月新高，年增38.6％、遠優於預期，為連19紅。 聯合報系資料照

財政部昨（9）日公布5月出口517.4億美元、創史上單月新高，年增38.6％、遠優於預期，為連19紅，主因對等關稅暫緩下，拉貨潮猛烈，財政部形容出口熱度彷彿「盛夏」，但因需求提前兌現，下半年將面臨較多逆風，出口的秋天也可能提前到。

財政部昨日公布5月出口，首度突破500億美元大關，年增38.6%，為近15年以來單月最大增幅。財政部指出，主要可歸功於三項因素，第一，人工智慧與高效能運算等創新運用商機持續激發剛性需求；第二，部分科技產品新品周期已陸續啟動；第三，最關鍵因素是美國宣布對等關稅暫緩實施、延後90天，海外客戶趁這段時間加大拉貨力道。

財政部統計處長蔡美娜表示，美國對等關稅豁免期至7月9日，6月仍會有一些提前出貨潮，現在看到較有指標性的電子零組件，或資通與視聽產品等需求仍持續強勁，因此較主計總處更樂觀看待6月出口，預估出口年增幅度落在15%至25%之間，規模值為457億至499億美元，將是連20紅。

蔡美娜表示，主計總處5月底大幅調高今年上半年出口預測值，年增率為22.6%，總規模上看2,757億美元，創歷年同期最高。財政部對於預測值達標機率相當樂觀，但也因部分客戶需求已提前兌現，換句話說「出口的秋天也就會提前到」。

在主要貨品中，5月資通與視聽產品出口以198.9億美元攀升到歷年單月新高、直逼200億美元，連續第二個月超越電子零組件。若將資通與電子零組件兩大貨品合併來看，5月已占總出口的七成二、年增率高達62.5％；反觀傳產貨類目前占比已不到三成，年增幅僅1%，在總出口占比愈來愈低。

另外，5月進口表現也不錯，來到391.3億美元，年增25%。蔡美娜解釋，主因科技產業鏈國際分工，加上出口引申需求活絡，及半導體設備等資本性採購大幅成長，在出、進口互相抵消後，5月出超126.2億美元，也寫歷年單月最高。

電子零組件 關稅 財政部

延伸閱讀

5月出口創新高 首破500億美元大關

建通營收／5月2.48億元、月減8.62% 受到假期與關稅影響

南亞、台化預估6月營收較5月增加 台塑估持平

最強5月！威剛5月營收41.69億元 創15年單月新高

相關新聞

5月出口創新高 首破500億美元大關

財政部昨天公布最新進出口統計。美國宣布對等關稅暫緩九十天，海外客戶趁隙拉貨，讓五月出口熱度彷彿「盛夏」，首度突破五百億美...

拉貨效應…5月出口創高 年增38%

財政部昨（9）日公布5月出口517.4億美元、創史上單月新高，年增38.6％、遠優於預期，為連19紅，主因對等關稅暫緩下...

傳產疲弱 加速邊緣化

5月出口表現強勁，財政部昨（9）日表示，主要貨品中，將資通與電子零組件兩大貨品合併來看，在5月已占總出口的七成二、年增率...

風電3-3期選商規則拚6月公布 確定不納入強制國產化

為拚2030年達陣綠電三成目標，經濟部將趕在6月公布離岸風電區塊開發3-3期選商草案，並舉行說明會。因3-3期選商規則確...

風機安裝 超過400座

台灣加速開發離岸風電，經濟部統計，截至今年5月底，台灣已完成七座離岸風場，安裝超過400座離岸風機，累計併網達374座，...

台電：無煤中火 2034年達陣

立法院日前通過「2028無煤中火」決議，台電董事長曾文生昨（9）日表示，「無煤中火」是台電既定計畫，並規劃在2034年達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。