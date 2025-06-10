拉貨效應…5月出口創高 年增38%

財政部昨（9）日公布5月出口517.4億美元、創史上單月新高，年增38.6％、遠優於預期，為連19紅，主因對等關稅暫緩下，拉貨潮猛烈，財政部形容出口熱度彷彿「盛夏」，但因需求提前兌現，下半年將面臨較多逆風，出口的秋天也可能提前到。

財政部昨日公布5月出口，首度突破500億美元大關，年增38.6%，為近15年以來單月最大增幅。財政部指出，主要可歸功於三項因素，第一，人工智慧與高效能運算等創新運用商機持續激發剛性需求；第二，部分科技產品新品周期已陸續啟動；第三，最關鍵因素是美國宣布對等關稅暫緩實施、延後90天，海外客戶趁這段時間加大拉貨力道。

財政部統計處長蔡美娜表示，美國對等關稅豁免期至7月9日，6月仍會有一些提前出貨潮，現在看到較有指標性的電子零組件，或資通與視聽產品等需求仍持續強勁，因此較主計總處更樂觀看待6月出口，預估出口年增幅度落在15%至25%之間，規模值為457億至499億美元，將是連20紅。

蔡美娜表示，主計總處5月底大幅調高今年上半年出口預測值，年增率為22.6%，總規模上看2,757億美元，創歷年同期最高。財政部對於預測值達標機率相當樂觀，但也因部分客戶需求已提前兌現，換句話說「出口的秋天也就會提前到」。

在主要貨品中，5月資通與視聽產品出口以198.9億美元攀升到歷年單月新高、直逼200億美元，連續第二個月超越電子零組件。若將資通與電子零組件兩大貨品合併來看，5月已占總出口的七成二、年增率高達62.5％；反觀傳產貨類目前占比已不到三成，年增幅僅1%，在總出口占比愈來愈低。

另外，5月進口表現也不錯，來到391.3億美元，年增25%。蔡美娜解釋，主因科技產業鏈國際分工，加上出口引申需求活絡，及半導體設備等資本性採購大幅成長，在出、進口互相抵消後，5月出超126.2億美元，也寫歷年單月最高。