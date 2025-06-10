5月對美出口三個亮點 33年首見

5月出口規模創史上新高，財政部昨（9）日表示，觀察主要市場，因資通與視聽產品猛爆式成長，5月對美出口寫下三大紀錄，包含規模值155.2億美元單月新高、年增率87.4％單月新高、占總出口比重30％為33年來首見。

財政部統計，5月對美國出口續創新高，其中資通與視聽產品增66.9億美元、增加1.5倍，電子零組件增1.9億美元、成長31.5％、機械增1.1億美元、22.2％、電機產品增1.1億美元、22％。

財政部統計處長蔡美娜指出，美國5月較去年同期新增72.3億美元，占總出口年增金額的一半；換句話說，美國撐起了5月出口增幅的半邊天。

美國5月取代中國大陸以及香港成為我國最大市場、占比到達30％，為1992年9月以來，再次看到三字頭，也就是這段時間以來最高水準。

不過今年前五月美國占比26.8％，仍較陸港低，但兩市場差距僅1.3個百分點，是近25年以來同期最小差距。

陸港方面，因電子零組件的需求仍維持不錯水準，因此5月出口140.6億美元，年增率有到16.6％、維持四個月兩位數正成長。其中電子零組件年增31.8％、基本金屬及其製品年增31.5％，資通與視聽產品年減10.2％、塑橡膠及其製品年減19.8％。

5月對東協出口表現也相當亮眼，主要反映伺服器、顯示卡及電子零組件出貨成長，規模值來到98.3億美元，為歷年單月第三高、同月最佳，年增率52.3％。

對日本的出口，因伺服器拉貨轉強，所以年增率上升到17.5％。主要市場只有對歐洲持續下降。但減幅也收斂到0.6％。

另外，出口值在3億美元以上的單一國家，5月增幅度最大的前兩個國家分別是對泰國增加2.4倍、對墨西哥增加1.7倍，對美國增幅是排第三位，對馬來西亞跟越南分別居於第四位跟第五位。

這幾個國家近期的增幅幾乎都占前幾位，除了AI商機，可能也跟全球的供應鏈移動有關。