傳產疲弱 加速邊緣化

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

5月出口表現強勁，財政部昨（9）日表示，主要貨品中，將資通與電子零組件兩大貨品合併來看，在5月已占總出口的七成二、年增率高達62.5％，對總出口具有絕對主導力；反觀傳產貨類目前占比已不到三成，年增幅僅1％，對於總出口影響是加速邊緣化。

財政部統計處長蔡美娜表示，5月11個出口貨類七個上升、四個下降，整體而言，5月依然由電子跟資通產品挑大梁，也看到傳產貨類影響持續式微。

隨伺服器與顯示卡出貨激增，5月資通與視聽產品出口創下多個紀錄，出口以198.9億美元攀升到歷年單月新高、直逼200億美元，這也是連續第二個月超越電子零組件。電子零組件5月出口172.1億美元，為歷年同月最高、年增28.4％。為過去38個月來最好成績。蔡美娜指出，主要是反映積體電路出貨強勁。

傳產表現較強是電機產品，主要受惠美國推動各項建設及製造業回流紅利，5月年增16.3％；機械對五大市場出口都是上升，但因銷往南韓半導體設備去年基期偏高，抵消部分增幅。表現較弱是礦產品，5月年減幅高達27.4％；化學品、塑膠及其製品因國際間產能過剩、需求不足，出口分別下滑6.6％及4.7％。

電子零組件 財政部

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