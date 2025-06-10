對接國際減碳標準 台版CBAM研議試申報制度

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於二○二六年正式實施，為因應全球碳有價時代的衝擊，也幫助企業與國際減碳標準對接，環境部昨表示，今年將研議台版CBAM的試申報制度，並在明年完備法制作業，二○二七年正式啟動產品碳排放量試申報制度，目前規畫優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報。

歐盟CBAM目的在於針對進口至歐盟的高碳排產品收取碳關稅，確保進口產品的碳排放成本與歐盟境內生產的產品一致，避免歐盟企業因環境政策而處於劣勢。

目前台灣已基於氣候變遷因應法制定碳定價制度，為幫助企業與國際減碳標準對接，政府將規畫台灣版CBAM，建立對內外銷都公平合理的保護機制。

環境部政務次長施文真昨表示，今年重點著重在確認申報對象及應申報產品項，目前規畫優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報。

施文真也提到，CBAM制度的設計須綜合考量國際貿易及產業競爭力等多個因素，並涉及世界貿易組織（WTO）的相關規定，國際上推動七十五個實施碳定價制度國家，目前僅歐盟提出CBAM法案，英國提出CBAM草案，其他國家尚在研議中，環境部也將與相關部會合作審慎評估推動台版CBAM相關法規，以維護我國產業與進口商公平競爭。