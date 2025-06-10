台電：無煤中火 2034年達陣

立法院日前通過「2028無煤中火」決議，台電董事長曾文生昨（9）日表示，「無煤中火」是台電既定計畫，並規劃在2034年達成，由於興建替代燃氣機組需要時間，因此提前在2028年達成無煤中火不具可行性。

曾文生昨日接受媒體專訪時強調，「無煤中火」不是意願問題，政治決定是表現人民偏好，但基本技術、科學問題也要面對。各界對於重啟核電呼聲不小，曾文生也表示，2028年要重啟核電，「台電不敢打包票」，起碼核二要重啟並不樂觀。

至於核電機組能否在2028年頂上來？曾文生表示，核二、三共四部機組，共約400萬瓩，目前停役機組設備穩定，台電都有維持，該做的保養都有做。但如果2028年要重啟，台電不敢打包票。他說，所有發電方法在抽象討論都很容易，但真正遇到的挑戰是落地，現在全世界沒有完美無缺的發電方式，因此需要人民來做選擇。

曾文生說，「2028年要重啟核電，起碼核二要重啟我是完全不樂觀」，核二乾式貯存場正在施工，最快2026年底才能把爐心燃料棒拿出來，後續檢驗工作才能繼續，至少要一年半，屆時已是2028年。

曾文生表示，台電已在執行無煤中火計畫，2034年會把燃氣機組蓋好，達成無煤目標，現在一期的兩部天然氣機組已在興建，預計2028年中火將有兩部燃氣機組上線，裝置容量共260萬瓩；中火二期天然氣機組興建計畫已通過環評，準備發包興建。

曾文生指出，以目前中火只發九部機組、500萬瓩計算，2028年中火將有兩部燃氣機組上線，裝置容量共260萬瓩；換言之，若2028年執行無煤中火，僅使用燃氣機組發電，供電缺口約240萬瓩。

若2028年無煤情況下，曾文生表示，台中地區內電量則在成長，台灣最重要的科技廠也將投資台中，新投資案也會增加用電量；他強調，無煤中火一直是台電持續執行的目標，但需要時間興建替代機組，若要在2028年把500萬瓩機組停掉是非常困難，從過去經驗來看並無可行性。