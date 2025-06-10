風機安裝 超過400座

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台灣加速開發離岸風電經濟部統計，截至今年5月底，台灣已完成七座離岸風場，安裝超過400座離岸風機，累計併網達374座，總併網量突破3百萬瓩（GW），預計今年累計達4.7GW，明年累計至5.3GW。

經濟部能源署表示，依據國際風能協會統計，台灣在2024年離岸風電總建置量躍居全球第五名。經濟部表示，離岸風電發展成果豐碩。

經濟部表示，台灣於2024年單一年度新增裝置容量排名世界第二，截至今年5月底，台灣已完成七座離岸風場，安裝超過400座離岸風機，累計併網達374座，總併網量突破3GW，預計今年累計達4.7GW，明年累計達5.3GW。

依規畫，海龍1GW風場預計2025、2026年併聯完工供應綠電；沃旭920MW大彰化西南第二階段及大彰化西北風場也預計2025年併網，台電二期風場294.5MW力拚2025年完工。3-1期目前進度最快的是CIP的渢妙風場，已進入開發階段，預訂是在2027年如期併網。

離岸風電 經濟部

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374座離岸風電已併網 經濟部：預計今年累計可達4.7GW

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