台版CBAM 2026年試申報

歐盟啟動碳邊境調整機制（CBAM）後，部分台廠選擇放棄歐盟市場。為推動台版CBAM、降低國內產業衝擊，環境部昨（9）日表示，日前已與鋼鐵、水泥公會座談，預計第3季將密集與更多產業鏈溝通，將於2026年試申報台版CBAM、2027年正式申報。

環境部次長施文真昨天表示，今年4月已邀請經濟與法律學者召開專家諮詢會議，5月邀請水泥及鋼鐵產業公會進行產品碳排放量試申報研商會，從申報對象、申報產品、計算方式申報方式展開規劃，已經與公會討論細節，預計今年底前，將會完成制度規劃，2026年1月展開宣導與試申報，2027年啟動產品碳排放量試申報制度。

至於何時會正式進入繳費階段？施文真表示，會參考歐盟進度。

由於可能涉及不同規模業者都要來進行試申報，施文真透露，歐盟要求製造商要個別申報產品，很多監測、報告與驗證（MRV）制度都用預設值，目前規劃試申報初期會先採預設值來減輕業者負擔，但申報門檻要依實際碳排放量或採預設值，還會繼續溝通。

施文真表示，歐盟宣布要申報產品碳含量時，確實有部分廠商會放棄歐盟市場，環境部也要準備好，未來啟動台版CBAM後，若出現國外廠商放棄進口至台灣市場的情況，下游產業是否有辦法應付可能面臨漲價或缺料情況，預估第3季會繼續找不同鋼鐵產業供應鏈討論，也會跨部會溝通。