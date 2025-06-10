風電3-3期選商規則拚6月公布 確定不納入強制國產化

為拚2030年達陣綠電三成目標，經濟部將趕在6月公布離岸風電區塊開發3-3期選商草案，並舉行說明會。因3-3期選商規則確定不納入強制國產化，能源署將重新訂定評選機制。

據了解，方向上是要優先選出具實績、EPC（統包工程）能力開發商，並對提早併網者祭出額外獎勵。

3-3期選商規則改變以EPC為主，過去以來潛力場址、3-1期、3-2期有實績的統包商將具有優勢。市場認為，包括沃旭、CIP、海龍、天豐新能源、森崴集團（6806）、風睿等皆具有參與3-3期實力。

惟每家開發商手上案場進度不一，部分業者現積極投入3-1期、3-2期興建，希望3-3期能稍有延後；部分開發商手上潛力場址案場將完工，因此則希望提前進行。因此，備標期多長，是業界角力、折衝的重點。

國內高科技供應鏈在2030年前皆有高度綠電需求，經濟部長郭智輝指示「不能一直等」，能源署一方面檢討潛力場址及3-1期各開發商進度，及檢視3-2期業者履約能力；同時，經濟部將草擬3-3期選商作業，預訂趕在6月召開說明會，此進度較市場預期來得快。

截至目前，經濟部已與力麗集團海峽一風場300千瓩 （MW）解約；3-2期科里歐海鼎一（360MW）、德能英華威集團德帥風場（240MW）等兩處風場則未能完成行政契約簽約，三處風場合計約900MW，預期將會併入3-3期，這也意味著3-3期開發容量將會接近4GW。

過去3-1期、3-2期選商規則是以技術、財務、產業關聯（國產化）作為履約能力門檻，再以價格與產業關聯程度進一步評比。但去年離岸風電「國產化」政策遭歐盟狀告WTO，指控台灣違反貿易自由化原則，台灣與歐盟達成協議，3-3期選商規則將不會納入強制性國產化。

官員坦言，重新設計評分指標與機制，包含價格、併網年度、財務技術履約能力等，並兼顧公平性，將是一大挑戰。

據悉，郭智輝表示，3-3期屆時評選過程中，具實績、有統包能力公司優先考慮；因為政府支持的是真正要耕耘台灣的業者，若只是為財務投資，「不太能夠信任」。此外，提早併網還可能有額外獎勵。