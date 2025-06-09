全國首季新增房貸核貸件數 近7年新低

根據金融聯徵中心最新資料統計，今年第一季全國新增房貸核貸件數，對比二○二四年第一季，限貸令未上路前的五．四八萬件，至今年第一季僅剩約三．五六萬件，量縮近二萬件，整體買氣明顯倒退嚕，為最近七年來新低。

此外，今年首季新增房貸平均核貸成數為百分之七十八．○九，為近五年最低；平均利率百分之二．三六則是近十七年來最高點，整體房貸核貸條件均比第七波管制發布前嚴苛；平均購屋面積也同步縮水至四十二坪，為資料統計以來的史上最迷你。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，二○二四年房市景氣旺盛，到了第二季全國核貸量高達六．五萬件，為近十七年來史上最高峰，也導致不動產放款餘額滿水位。

同年九月，央行便祭出第七波信用管制限貸令，並嚴加控管不動產放款比率，各家銀行紛紛排隊撥款、甚至是直接暫停收件，因此從去年第三季開始，全國核貸量逐季下滑。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，銀行多數採取降成數、升利率策略，「以價制量」減少申請件數；即便順利核貸過關，購屋族尚得面對低成數、高利率帶來的負擔，不得不接受較差的貸款條件。同時，面對高房價，為減輕負擔，購屋族只能縮小坪數、拉高屋齡，房子也因此越買越小、越買越老。