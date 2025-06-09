威京亞太工商聯傳資金出問題 銀行團傾向 陶朱隱園由債務人賣

外傳威京集團旗下亞太工商聯資金調度出現困難，聯貸銀行團將拍賣其作為抵押擔保品的信義區豪宅「陶朱隱園」，不過據了解，聯貸銀行團上月才開過銀行團會議，做成三大結論，其中同意其先繳百分之二利息，剩餘利息掛帳，直到聯貸終了一次繳清，另由中工為亞太工商聯增資三億元繳付銀行團利息。銀行團成員直言，若由銀行團拍賣等於賤賣，此一做法不但傷害沈慶京，也傷害銀行團權益。

媒體報導威京集團旗下亞太工商聯，因主席沈慶京被收押後，集團資金調度出現困難，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的「陶朱隱園」豪宅擔保品。報導並指該聯貸由亞太工商聯出面承借、中石化背書，在兩個月未正常繳息後，銀行向中石化洽商解決之道，已獲中石化首肯、同意由聯貸銀行直接賣出手中擔保的「陶朱隱園」來償還債務。

中石化昨天一早即發表聲明澄清，指中石化並未投資亞太工商聯，亦未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。亞太工商聯與聯貸銀行進行溝通及協商時，均由亞太工商聯依其公司權責獨立進行，中石化董事長陳瑞隆僅在協商之最後階段有出面協助溝通，並提供諮詢意見。

據知情人士透露，上月銀行團會議做成三大結論，包括：一、敦促亞太工商聯儘快賣陶朱隱園擔保品；二、利息拆成二部分，其中百分之二先繳，其他的利息先掛帳；三、中工已允諾銀行團，會對亞太工商聯增資三億元，用以繳付未來利息。知情人士強調，一旦中工增資，銀行團根本沒必要拍賣，債務人自己銷售，反而較不會賤賣傷害到銀行團和中工利益。

但中工表示，目前公司對銀行利息繳納、相關資金往來均正常，沒有、也不會增資入股亞太工商聯。

陶朱隱園這起聯貸案，是二○一八年由安泰銀行領銜國票金旗下國際票券、農業金庫、台企銀、上海商銀等業者承作，初始金額八十五億元，現在已降至六十多億元，銀行團評估，由於當初陶朱隱園抵押給銀行團時，是以每坪不到一百萬元抵押，因此以目前信義計畫區估值，設定抵押的價值相對安全，這也使銀行認為，整包拿來拍賣，反而無意義，只會讓債權受到損傷，反而希望慢慢賣。

據知情的金融圈人士指出，有心人士此時放話，是要逼沈慶京認罪協商，政治意味濃厚，但放話的內容卻和銀行團上月召開的會議決議內容，相距甚遠。

銀行團成員指出，陶朱隱園共有四十戶，每戶三百坪，每戶都有五個車位，是標準產品，其中十八戶屬中工，二十二戶屬於亞太工商聯，現較有壓力的是亞太工商聯，其償付本息的確有困難，但債權銀行團已在上月會議允許其先繳百分之二的利息，剩餘的利息掛帳，並希望而且認為由債務人自己賣，比較能賣到好價錢。