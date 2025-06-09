5月出口創新高 首破500億美元大關

財政部昨天公布最新進出口統計。美國宣布對等關稅暫緩九十天，海外客戶趁隙拉貨，讓五月出口熱度彷彿「盛夏」，首度突破五百億美元大關，衝上五一七．四億美元、寫史上新高，年增百分之三十八．六，不僅是連續十九個月正成長、更是二○一○年八月以來最大增幅，但是財政部也提醒，因為客戶的需求已經提前兌現，「出口的秋天也會提前報到」。

財政部統計處處長蔡美娜表示，美國對等關稅的豁免期間至七月九日，在六月還是會有一些提前出貨潮，現在看到比較有指標性的進口電子零組件或是資通與視聽產品等出口延伸需求還是持續強勁，因此較主計總處更樂觀看待六月出口，預估出口年增幅度落在百分之十五至百分之二十五之間，規模值為四百五十七億美元至四百九十九億美元，確定二十個月上升的趨勢。

蔡美娜也坦言，主計總處五月底發布最新的預測，大幅的調高今年上半年的出口年增率到百分之二十二．六，規模值會上看到二七五七億美元，創下歷年同期最高，財政部對於預測值達標機率是相當樂觀的，但也因為部分客戶的需求已提前兌現，換句話說「出口的秋天也就會提前到」，主計總處預估出口上升到今年第二季是達到高峰，從第三季起會出現轉折，開始落入負成長，「今年上半年我們出口享受到強勁的順風，那下半年恐怕就會面臨到比較多的逆風」。

五月出口的熱度遠遠超出財政部的預期。蔡美娜笑稱「相當有夏天的感覺，而且是盛夏」。她說，出口規模值是衝上了五一七．四億美元，寫下前所未見的新高點，不僅是首度跨越五百億美元大關。比起去年同月大幅增加百分之三十八．六，創下連續十九個月的正成長，也是二○一○年八月以來，將近十五年的最大增速。

主要歸納有三項主要因素，包括第一、人工智慧與高效能運算，創新運用的商機持續激發一些剛性的需求；第二、有一部分科技產品的新品週期已經陸續啟動；第三、則是最關鍵的因素，也就是美國宣布對等關稅暫緩實施、延後九十天，所以海外的客戶就趁這一段時間加大的提前拉貨的力道。

不過五月出口主要貨品仍以資通、電子零組件產品為主，這兩大科技貨品五月出口金額占總出口比重已逼近百分之七十二，年增率高達百分之六十二點五，對總出口具有絕對主導力，蔡美娜直言，反觀傳產貨類，目前占比已不到三成，對總出口影響力持續式微、邊緣化。

另一方面，五月份的進口表現也相當不錯，來到三九一．三億美元，年增率為百分之二十五。蔡美娜解釋，主要是整個科技產業鏈的國際分工，再加上出口引申需求的活絡，以及半導體設備這些產品資本性的採購大幅成長，在出、進口互相抵消之後，五月份出超一二六．二億美元，寫下歷年單月最高。