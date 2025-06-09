英國BP插旗台灣光電 嘉義布袋115MW漁電共生案場動工、明年併網

英國石油公司（BP）子公司Lightsource bp（台灣天和）插旗台灣。Lightsource bp將在台灣的嘉義布袋、義竹推出115MW漁電共生案場，預訂6月動工，2026年併網發電。Lightsource bp亞太地區營運長Adam Pegg於9日受訪表示，台灣具備強勁的基本面，更有來自政府支持，台灣國際級的企業需要綠電，Lightsource bp在台灣將可持續成長。

Lightsource bp是2010年成立，英國石油於2017年首次投資，並於2023年完成收購，已成為百分之百持股的BP子公司。Lightsource bp在光電、電池與儲能布局已遍及全球20個國家，太陽能總裝置容量超過11.5GW，並預計每年新增3～4GW。

Lightsource bp光電案場地區包括英國、歐盟、澳洲、美國等地，其中對於農電共生合作方案頗有經驗，Adam Peggg表示，在澳洲、紐西蘭及英國有與畜牧業結合的「羊電共生」；義大利有與果園結合的「果電共生」，更有與蜂農一起合作的「蜂電共生」。

Lightsource bp在東亞的首案就選在台灣嘉義布袋、義竹推動漁電共生，占地150公頃，今年6月即將動工，並將在2026年提供115MW的光電，每年供電家戶數量可達4.1萬戶，20年營運期間可供電36億度，並已洽談國內企業供電。此外，Lightsource bp在台灣還有5、6個案場正在進行中，包括漁電及農電共生。

Adam Peggg表示，台灣半導體、AI產業、及資料中心都有綠電承諾，隨著AI爆炸時代來臨，長期來看再生能源成長仍是最快的，而且再生能源建置成本低、能快速布建，相較之下，傳統能源則需要較長建置期。

Adam Peggg表示，台灣最大優點是政府對再生能源表達支持，以達成能源轉型及能源安全；他認為，在現有法令框架下，政府申設流程更為簡化，對建置太陽光電會有更大幫助。