快訊

新竹升學太競爭「會考成績竟這樣問」 家長苦：5A才能存活

獨家／又見仙人指路 台積電盤後追價意願強、驚爆1,090元

首颱蝴蝶受關注...熱帶低氣壓最快明形成 這日起因外圍雲系全台降雨增加

傳史哲接高鐵董座 鄭光遠轉任台鐵董事長

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵董事長杜微3月20日卸任後，董座職缺由交通部政務次長伍勝園代理迄今超過2個月，據了解，台鐵董座新人選傳將由高鐵董事長鄭光遠接任，該案仍待行政院核定，至於高鐵董事長一職，則是傳出將由政務委員史哲接任。

前高鐵公司董事長江耀宗在今年1月9日卸任後，當時交通部宣布由總經理鄭光遠代理董事長，隨後在2月19日於高鐵董事會通過真除董事長，不過就在一切塵埃落定後，台鐵也在3月傳出杜微請辭，面對台鐵董事長遲遲未有正式人選，近期就傳出將由鄭光遠轉調台鐵董座一職。

鄭光遠學經歷豐富，為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士、交通大學運輸工程研究所碩士、高鐵總經理、財團法人鐵道技術研究及驗證中心董事。

至於高鐵董座一職，則有由史哲出任，不過具體人事案仍需等待政院核定。

高鐵 董事長 台鐵

延伸閱讀

史哲接高鐵董座 台鐵董座傳由高鐵鄭光遠降薪接任

交通部不開我來！ 立委吳宗憲訂12日加開高鐵延伸宜蘭說明會

主播搭商務車廂被盯上怨「像逃票的中學生」 高鐵說話了

鐵路便當節迎10周年 台北場今起4天北車登場 台鐵、高鐵推新菜色較勁

相關新聞

史哲接高鐵董座 台鐵董座傳由高鐵鄭光遠降薪接任

台鐵前董事長杜微今年3月20日卸任後，由交通部政務次長伍勝園代理董座職務已逾2個月，台鐵董座新人選傳將由高鐵董事長鄭光遠...

台灣5月對美外銷占總出口3成 近33年首見

財政部今天公布5月台灣對美國出口155.2億美元，再創單月最高紀錄，且5月台灣對美外銷占總出口比重達30%，是民國81年...

2028年重啟核二、核三頂上來力拚中火無煤？台電董座回應了

核電如期除役後，中火遭質疑「火力全開」，立院日前通過「2028中火無煤」決議。外界期待2028年重啟核電呼聲不小，對此，...

1元硬幣成本高於價值 央行：有使用需求不會停發

全球吹起廢除「小幣」風潮，美國財政部將於明年初停止發行1美分硬幣。台灣央行表示，台灣的1元硬幣發行成本已經高於價值，不過...

財部樂觀估上半年出口上看2798.6億美元 衝同期新高

5月出口大爆發，單月外銷金額首度站上500億美元，財政部官員今天表示，6月出口料將延續成長格局，樂觀預期年增幅將落在15...

Uber 宣布收購台灣皇冠大車隊 建立本地運能

Uber 9日宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現 Uber 持續深耕台灣市場的承諾，同時深化與台灣本地計程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。