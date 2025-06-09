傳史哲接高鐵董座 鄭光遠轉任台鐵董事長

前台鐵董事長杜微3月20日卸任後，董座職缺由交通部政務次長伍勝園代理迄今超過2個月，據了解，台鐵董座新人選傳將由高鐵董事長鄭光遠接任，該案仍待行政院核定，至於高鐵董事長一職，則是傳出將由政務委員史哲接任。

前高鐵公司董事長江耀宗在今年1月9日卸任後，當時交通部宣布由總經理鄭光遠代理董事長，隨後在2月19日於高鐵董事會通過真除董事長，不過就在一切塵埃落定後，台鐵也在3月傳出杜微請辭，面對台鐵董事長遲遲未有正式人選，近期就傳出將由鄭光遠轉調台鐵董座一職。

鄭光遠學經歷豐富，為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士、交通大學運輸工程研究所碩士、高鐵總經理、財團法人鐵道技術研究及驗證中心董事。

至於高鐵董座一職，則有由史哲出任，不過具體人事案仍需等待政院核定。