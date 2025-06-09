史哲接高鐵董座 台鐵董座傳由高鐵鄭光遠降薪接任

台鐵前董事長杜微今年3月20日卸任後，由交通部政務次長伍勝園代理董座職務已逾2個月，台鐵董座新人選傳將由高鐵董事長鄭光遠7月上陣，據了解，該案仍待行政院核定，若拍板確定由鄭光遠接下改革台鐵任務，月薪估減少20萬元；另鐵道圈也盛傳，高鐵董座一職將由行政院政委史哲接任。

台鐵新任董事長人員傳將由高鐵董座鄭光遠接任，並於7月救火上陣，據了解，該人事案仍待行政院核定；至於高鐵董座一職，鐵道圈盛傳，將由前文化部長史哲、現任行政院政委史哲接任，高鐵總經理則傳由高鐵資深副總陳惠裕升任。

據了解，目前擔任高鐵董座的鄭光遠月薪上看39萬，台鐵董座薪資比照國營企業，月薪約19.1萬元，也就是說，鄭光遠若確定接任台鐵董座一職，月薪估減少20萬元，加上台鐵福利及獎金不如高鐵，對於鄭光遠願意降低薪、挑戰改革台鐵的任務，令鐵道圈相當佩服。

今年71歲的鄭光遠，為國立交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮航空董事長、長榮集團義大利海運副董事長，2014年接任台灣高鐵執行長，2018年高鐵公司章程修訂後，執行長職稱調整為總經理，今年2月接任高鐵董座。