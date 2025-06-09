台灣5月對美外銷占總出口3成 近33年首見

財政部今天公布5月台灣對美國出口155.2億美元，再創單月最高紀錄，且5月台灣對美外銷占總出口比重達30%，是民國81年9月以來，再次看見3字頭，主要反映全球供應鏈重組、AI商機熱絡、美國加速製造業回流、廠商因應對等關稅提前拉貨等4大主因。

財政部今天公布台灣5月出口517.4億美元、創歷年單月新高，年成長38.6%、寫99年8月以來最大年增幅，連續19個月正成長。

觀察台灣5月對5大市場外銷表現，財政部統計處長蔡美娜表示，台灣5月對美國出口155.2億美元、年增87.4%，雙創歷年單月最高紀錄，再次超車中國與香港，躍升為台灣第1大外銷市場，主因資通與視聽產品出口迎來猛爆式成長、年增1.5倍。

蔡美娜指出，台灣5月對美國外銷金額的年增幅度為72.3億美元、占總出口年增金額144.2億美元的約一半，由此可言，對美出口可說是撐起台灣5月外銷成長的半邊天。

蔡美娜進一步分析，台灣對美國外銷表現佳，主因不外乎人工智慧（AI）商機延續、全球供應鏈重組、美國加速製造業的回流以及在地化發展、廠商為因應美國對等關稅而提前拉貨。

同時，蔡美娜表示，5月台灣對美國出口占總出口比重為30%，是81年9月以來，重新看到3字頭。

蔡美娜亦說明，前5月對美外銷占總出口26.8%、創近32年同期新高，對中國與香港出口占總出口28.1%、寫近24年同期低點，兩者差距只有1.3個百分點，則是近25年來同期最小差距。另外，前5月台灣對東協出口占總出口比重為20.3%、為歷年同期新高。

5月台灣對東協出口也相當亮眼，蔡美娜指出，單月外銷金額98.3億美元，寫歷年同月最佳、單月第3高水準，年增52.3%，其中資通與視聽產品大增2.4倍、電子零組件成長28.4%。

對中國與香港方面，蔡美娜表示，5月出口金額140.6億美元，年增16.6%，主因電子零組件需求維持相當不錯的水準；對日本5月出口23.3億美元，年增17.5%，主要受惠資通與視聽產品出口大增68.6%；不過，5月對歐洲出口33.2億美元，年減0.6%。

蔡美娜也提到，除美國之外，台灣5月對泰國出口增加2.4倍、對墨西哥成長1.7倍，對馬來西亞、越南外銷增幅亦相當亮眼，推測應與AI商機、全球供應鏈移動有關。