快訊

新華社快訊：中美開始在倫敦舉行經貿磋商機制首次會議

全球30%人曾遇「鬼壓床」！專家解密睡眠癱瘓症 4步驟脫困

不顧受害者心情？逢甲男畢業生涉性平案仍現身 女大生家長首發聲

中油觀塘接收站供氣進度超前 每小時輸出900噸天然氣

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台灣中油公司9日宣布，觀塘液化天然氣接收站測試運轉進度超前，於今年6月6日完成每小時900噸的天然氣輸出能力測試。此一進展不僅較原規劃期程提前一周，更展現了台灣中油致力配合政府國內能源轉型政策，戮力達成穩定供氣的目標。

台灣中油表示，觀塘接收站自4月1日第一艘LNG貨船靠卸並展開測試運轉，提前於4月22日達成輸出天然氣目標，並於5月6日穩定提供每小時200噸輸氣量予台電大潭電廠。隨著試俥進度持續推進，於6月6日提前一周完成每小時900噸天然氣輸出測試，觀塘接收站產能已達原設計輸出能力。

台灣中油表示，觀塘接收站後續將積極進行各項設備的系統整合優化及整體製程可靠性測試，滿足台電大潭電廠7~9號機組及北部地區其他用戶用氣需求，並提升台灣中油整體供氣韌性。

配合政府2050淨零轉型政策及「展綠、增氣、減煤」目標，台灣中油肩負擴大並穩定供應國內天然氣的責任，未來國內北(觀塘)、中(台中)、南(永安)三座接收站分區供氣、亦可相互備援，充分滿足國內用氣成長需求。

天然氣 台電 中油公司

延伸閱讀

中火5度申請6月9日試俥 環保局長允加班處理

小心了！加油習慣做1事最高罰10萬 中油示警：還會多吸26倍有害氣體

挑戰「奧客」極限？男子持30年前加油券遭拒 提告中油慘敗

加油再等等 中油：明日起汽、柴油價格各調降0.2元

相關新聞

2028年重啟核二、核三頂上來力拚中火無煤？台電董座回應了

核電如期除役後，中火遭質疑「火力全開」，立院日前通過「2028中火無煤」決議。外界期待2028年重啟核電呼聲不小，對此，...

1元硬幣成本高於價值 央行：有使用需求不會停發

全球吹起廢除「小幣」風潮，美國財政部將於明年初停止發行1美分硬幣。台灣央行表示，台灣的1元硬幣發行成本已經高於價值，不過...

Uber 宣布併購皇冠大車隊 持續擴大在台投資

Uber 9日宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，不過，此併購尚需等待主管機關核准，一旦審核通過並完成交割後，將...

財部樂觀估上半年出口上看2798.6億美元 衝同期新高

5月出口大爆發，單月外銷金額首度站上500億美元，財政部官員今天表示，6月出口料將延續成長格局，樂觀預期年增幅將落在15...

Uber 宣布收購台灣皇冠大車隊 建立本地運能

Uber 9日宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現 Uber 持續深耕台灣市場的承諾，同時深化與台灣本地計程...

勞安所職安親子體驗營 闔家一起學工安

為促進勞工朋友對職業災害危害預防的認識與了解，勞動部勞安所今年持續推動「114 年職業安全衛生危害預防全國巡迴展示」系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。