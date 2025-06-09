中油觀塘接收站供氣進度超前 每小時輸出900噸天然氣

台灣中油公司9日宣布，觀塘液化天然氣接收站測試運轉進度超前，於今年6月6日完成每小時900噸的天然氣輸出能力測試。此一進展不僅較原規劃期程提前一周，更展現了台灣中油致力配合政府國內能源轉型政策，戮力達成穩定供氣的目標。

台灣中油表示，觀塘接收站自4月1日第一艘LNG貨船靠卸並展開測試運轉，提前於4月22日達成輸出天然氣目標，並於5月6日穩定提供每小時200噸輸氣量予台電大潭電廠。隨著試俥進度持續推進，於6月6日提前一周完成每小時900噸天然氣輸出測試，觀塘接收站產能已達原設計輸出能力。

台灣中油表示，觀塘接收站後續將積極進行各項設備的系統整合優化及整體製程可靠性測試，滿足台電大潭電廠7~9號機組及北部地區其他用戶用氣需求，並提升台灣中油整體供氣韌性。

配合政府2050淨零轉型政策及「展綠、增氣、減煤」目標，台灣中油肩負擴大並穩定供應國內天然氣的責任，未來國內北(觀塘)、中(台中)、南(永安)三座接收站分區供氣、亦可相互備援，充分滿足國內用氣成長需求。