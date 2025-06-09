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豐興新盤價全面下調、跌幅擴大 谷底訊號明確

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

國內建築用鋼行情跌幅擴大。豐興（2015）9日新盤價，全品項全面下調，其中廢鋼每公噸降200元、鋼筋大跌500元、型鋼下調400元，引發市場廣泛關注與觀望。

經過豐興調整報價之後，最新價格走向偏弱，其中廢鋼收價價每公噸8,000元，鋼筋1.61萬元、為近年新低價，型鋼2.37萬元，後市進入整理期。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格趨於跌勢，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸318美元，美國貨櫃廢鋼下跌至300美元，澳洲鐵礦砂由每公噸96.75美元跌至95.8美元。

上市鋼廠主管說，豐興跌價幅度遠超市場預期，尤其鋼筋大降500元，引發下游關注與搶單效應。豐興同時宣布接單採取限量措施，限量接單2萬公噸順利達標，市場認為築底訊號明確。

南部市場方面，與豐興價差約每公噸200至300元，南部交易價格可能落在1.58萬元上下，甚至部分現金交易報價已提前釋出。盤商透露，上周南部市場已有傳出鋼筋現金價破1.6萬元，少量交易出現1.58萬元低價，據信市況變化促成豐興決定擴大跌幅，同時對市場信心造成壓力，鋼筋價跌得比預期快，顯見鋼廠意圖快速清理庫存與確認市場底部。

上市鋼廠主管表示，鋼筋價格雖然已到近期谷底，但實際需求尚未明顯釋放，跌價刺激買氣的成效仍有待觀察。根據市場資訊，大盤目前多以16,000元現金成交為主，是否能藉由大幅下修價格成功築底，有待鋼廠接單狀況與實際出貨量進一步驗證。

上市鋼廠主管指出，建築用鋼市場走勢進入新一輪調整期，短期內市場仍需觀察南部鋼廠是否跟進降價，以及鋼廠能否透過限量接單控制市場節奏。豐興本周擴大調降行情，除了釋放清庫信號，也可能為接下來的價格反彈預作鋪墊，鋼廠與下游盤商將在此價格低點展開新一輪博弈，最終成效仍待時間驗證。

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