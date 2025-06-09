2028年重啟核二、核三頂上來力拚中火無煤？台電董座回應了

核電如期除役後，中火遭質疑「火力全開」，立院日前通過「2028中火無煤」決議。外界期待2028年重啟核電呼聲不小，對此，台電董事長曾文生9日受訪表示，2028年要重啟核電，「台電不敢打包票」，起碼核二要重啟並不樂觀。

曾文生今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪表示，「中火無煤」是台電既定的計畫，並且規劃在2034年達成。由於興建替代燃氣機組需要時間，因此提前在2028年達成中火無煤不具可行性。

然而外界關切，為了達成中火無煤目標，核電重啟是否能於2028年頂上來？曾文生表示，核三廠兩部機組裝置容量，簡單算是100萬瓩（大約是95萬瓩），若要替代中火目前發九部機組共約500萬瓩，起碼需要核二、核三加起來400萬瓩，還是不夠中火500萬瓩。他坦言，核一重啟是不用再討論了。

節目主持人黃暐瀚則詢問，核二、核三加起來就有400萬瓩，中火500萬瓩，再加上2028年中火的燃氣機組上來將有260萬瓩，這樣是足夠的。

曾文生說明，今年5月17號核三的機組停役了，台電同仁現在都還滿編；對於核二、核三停役後機組維持，台電都還在做，尤其是燃料棒一堆還在爐心的。現在核二、核三、核一，都還有非常多的同仁在值班，因為燃料棒都還在爐心裡面，尤其是核一跟核二。

他表示，核電機組停役，台電還能夠保持它的安全，同時整個機組設備的穩定，就是妥善度，還能夠維持；簡單來講，就是該做的保養都有做，一個螺絲不能掉。台電必須把機組都維護好，這就是台電的責任。

曾文生表示，時間上是不是真的2028年就能夠重啟，「這個台電不敢打包票」，如果政策決定要重啟，台電就是會認真地來做該做的工作，但現在台電能做的就是維持機組妥善度。

他並說，所有的發電方法在抽象討論的時候都會比較容易，但是真正遇到的挑戰是落地；全世界其實到目前為止，還沒有發現一個完美無缺的能源方式，它都有它的適地性問題，這個需要人民來做選擇。

2028年要重啟核二、核三廠是否做得到？曾文生表示，「起碼核二廠我完全不樂觀」，因為核二廠現在爐心裡面都還是燃料棒，台電申請乾式貯存，在新北市延宕了十幾年，燃料棒沒有辦法拿出，一直到去年才拿到許可，台電拼命趕在去年開始啟動施工，讓核二廠的乾式貯存能夠開始動工執行，最快、最快預估也要到2026年底才有辦法將爐心裡面100多束用過的燃料棒全部拿出，之後2027年才可能做這些檢驗的工作。

他表示，台電自我安全檢查以及同儕檢查，大概要花一年半的時間。所以這一個時間再加上去，已經是2028年了。