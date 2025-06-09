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1元硬幣成本高於價值 央行：有使用需求不會停發

中央社／ 台北9日電
中央銀行。圖／聯合報系資料照片
中央銀行。圖／聯合報系資料照片

全球吹起廢除「小幣」風潮，美國財政部將於明年初停止發行1美分硬幣。台灣央行表示，台灣的1元硬幣發行成本已經高於價值，不過民眾仍有使用需求，不會任意停止發行。

美國財政部於今年5月22日發布聲明，將於2026年初停止發行1美分（penny）硬幣。目前美元硬幣共有6種面額，除1美分，尚有5美分（nickel）、10美分（dime）、25美分（quarter）、50美分（half dollar）及1美元（dollar）。

美國民眾未來仍可使用1美分硬幣進行現金交易，不過隨著1美分硬幣逐漸退出流通，企業將不得不調整定價到最接近的5美分。

央行今天於臉書發布貼文指出，因成本上升、購買力下降，國際上漸漸出現廢除小幣的趨勢。以美國而言，過去10年間，每枚1美分硬幣的生產成本從1.3美分上漲至3.69美分；美國政府去年因生產約30億枚1美分硬幣，損失8500多萬美元，停止生產1美分硬幣，美國政府每年可節省5600萬美元的材料成本。

至於國內硬幣使用現況，央行表示，截至今年2月，市場上流通的新台幣壹元硬幣超過80億枚，然而，2023年壹元硬幣的每枚製造成本為新台幣1.54元，已高於淨變現價值。

儘管如此，央行表示，壹元硬幣民眾仍有使用需求，不會任意停止發行，不過為了活化硬幣的流通，央行自2014年起推動「硬幣再流通計畫」，4大超商、全聯與悠遊卡公司，都可讓民眾將硬幣加值至悠遊卡等電子票證中；北捷、高捷、中捷也配合辦理零錢加值功能。

此外，部分銀行設有硬幣存款功能的自動櫃員機（ATM）。央行表示，截至目前，硬幣回收數量持續增加，央行硬幣淨發行數逐年減少，「硬幣再流通計畫」執行成效良好。

央行藉此呼籲，希望民眾支持「硬幣再流通計畫」，將家中囤積的硬幣取出使用或加值於儲值卡，以活化個人閒置資金，並解決長期硬幣遭窖藏問題。

美國 新台幣 央行

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