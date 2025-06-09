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市場需求持續增長、美國提高金屬進口關稅 長期有利銅價表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社報導，美國總統川普表示，計劃將鋼鐵和鋁進口關稅從25%提高至50%，此舉將加大對全球生產商的壓力，並加深其對各國之間的貿易戰，預期鐵和鋁的價格將受到影響，這些威脅也引發市場對銅價可能大漲的擔憂。

此外，澳洲工業部預計2025年全球銅需求將成長1.6%，達到近2,910萬噸。2025年以後，需求預計將以年均2.5%的速度成長，並於2030年達到3,320萬噸。推動需求成長的主要原因包括全球經濟成長、家用電器使用上升、能源轉型基礎設施建設，以及人工智慧資料中心的興建。在需求的部分，報告中預計2025年，全球礦山產量將達到2,330萬噸，並於2030年增至約2,620萬噸，年均成長率為2.2%。此成長將來自智利、剛果民主共和國與秘魯現有礦場的擴產計畫，以及綠地開發專案。作為全球最大產銅國，智利預計在2025年的產量將達到540萬至560萬噸。

截至6月2日，LME註冊倉庫的銅庫存，自2月中旬以來大減45%，下降至14萬8,450公噸，是近一年來的新低，顯示市場供應持續收緊，加上美元指數滑落至4月以來最低點，使得以美元計價的銅，對非美貨幣持有者更具吸引力，形成價格支撐力道。

街口投信整理，《SEG Discovery》期刊發表一項由密西根大學、康奈爾大學及昆士蘭大學研究人員所主導的研究，為滿足全球未來的需求，銅價至少需達到目前水準的兩倍，才能激勵企業興建更多礦山，研究指出，企業的開採速度，難以跟上因為經濟發展與清潔能源這兩大驅動因素，所帶來的銅金屬消耗速度，根據研究估計，在未來32年內，全球開採的銅將超過人類歷史上所有時期總和，然而，這樣的預期產量，仍無法滿足單純由經濟與人口成長所帶動的銅需求。

智利

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